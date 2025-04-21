الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام معزياً بالبابا فرنسيس: برحيله يخسر لبنان سنداً متيناً

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز

رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز

A A A
طباعة المقال

نعى رئيس الحكومة نواف سلام البابا فرنسيس وقال: “برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته”.

أضاف: “‏كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر الأعظم … وما اكثرهم”.

وختم: “‏لقد ترك قداسته إرثاً عظيماً في سعيه إلى السلام العالمي وتحقيق العدالة. وكيف ننسى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع سماحة شيخ الأزهر … وكيف ننسى زياراته أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان … وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    الرئيس بري نعى البابا فرنسيس: رحل وقلبه مع فلسطين ومع لبنان ومع كل المعذبين
    النائب حسن فضل الله
    حسن فضل الله: هناك 4 أولويات قبل البحث في استراتيجية دفاعية
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: برحيل البابا فرنسيس يخسر العالم صوتًا دعا للمحبة والسلام

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!