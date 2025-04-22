الرئيس عون: أي مسألة خلافية تُحل بالحوار ولا أحد يريد عودة الحرب

أكّد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “حرص رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبناني، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين”.

بدوره، أكّد عون أنّ “العلاقات اللبنانية – الإماراتية متجذّرة”، مضيفاً: “أتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة”.

وتابع: “أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. أنا متفائل بوجود التصميم والإرادة”.

واطلع عون من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، على أوضاع الجامعة.