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الرئيس عون زار البطريرك الراعي للاطمئنان على صحته

منذ 46 دقيقة
الرئيس عون زار البطريرك الراعي للاطمئنان على صحته

الرئيس عون زار البطريرك الراعي للاطمئنان على صحته

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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى “أوتيل ديو”، حيث اطمأن إلى صحته عقب العملية الجراحية التي أُجريت له في الورك، إثر تعرضه لحادث سقوط خلال قداس أحد القيامة الذي أُقيم أمس في الصرح البطريركي في بكركي، ما أدى إلى كسر في الورك.

واطّلع الرئيس عون من الفريق الطبي على تطورات الحالة الصحية للبطريرك الراعي بعد نجاح العملية، متمنياً له الشفاء العاجل وتمام الصحة.

من جهته، شكر البطريرك الراعي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة وزيارته للاطمئنان عليه، مؤكداً تقديره الكبير لهذه المبادرة.

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