الرئيس عون: قطار قيامة لبنان انطلق.. وقرار حصر السلاح "اتُخذ"

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، خلال زيارته إلى الصرح البطريركي في بكركي، أن “مصلحة الوطن العليا هي الأساس”، مشددًا على أن “أي موضوع خلافي يُقارب بالحوار والتواصل مع المعنيين، لا عبر الإعلام أو التصعيد”.

وقال الرئيس عون: “اللبنانيون لا يريدون الحرب، ومن هنا فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة حمل السلاح”، مضيفًا: “اتخذنا قرار حصر السلاح في خطاب القسم، وسننفّذه بكل وضوح”.

كما شدد على أن “أهم معركة نخوضها هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق، ولن يتمكن أحد من عرقلته”.

وكان الرئيس جوزاف عون قد زار بكركي لتقديم التهاني بعيد الفصح إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وشارك في قداس العيد، حيث عُقدت خلوة بينه وبين البطريرك في مكتب الأخير داخل الصرح البطريركي.