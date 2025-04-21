الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون ينعى البابا فرنسيس: خسارة للبشرية.. ولن ننسى دعواته لحماية لبنان

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون ان وفاة البابا فرنسيس “خسارة للبشرية جمعاء، فقد كان صوتاً قوياً للعدالة والسلام، ونصيراً للفقراء والمهمشين، وداعية للحوار بين الأديان والثقافات”.

وأضاف: “إننا في لبنان، وطن التنوع، نشعر بفقدان صديق عزيز ونصير قوي، فلطالما حمل البابا الراحل لبنان في قلبه وصلواته، ولطالما دعا العالم إلى مساندة لبنان في محنته، ولن ننسى أبدا دعواته المتكررة لحماية لبنان والحفاظ على هويته وتنوعه”.

وتابع عون: “باسم الجمهورية اللبنانية، رئيساً وشعباً، أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الكرسي الرسولي المقدس، وإلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وإلى جميع المؤمنين الذين أحبوا البابا فرنسيس وتأثروا برسالته السامية”.

وختم: “سوف نستذكر بكل إجلال وتقدير مواقف البابا الراحل الإنسانية النبيلة، ونعاهده على السير على نهجه في تعزيز قيم الحوار والتسامح وبناء عالم يسوده السلام والمحبة والعدالة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: برحيل البابا فرنسيس يخسر العالم صوتًا دعا للمحبة والسلام
    الانتخابات البلدية والاختيارية
    بالأرقام.. كيف يبدو المشهد الانتخابي للبلديات وخريطة التحالفات؟
    هاني قبيسي
    هاني قبيسي: لو قامت الدولة بواجباتها لما كان هناك مقاومة وسلاح!

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!