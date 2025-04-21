بهاء الحريري: برحيل البابا فرنسيس يخسر العالم صوتًا دعا للمحبة والسلام

نعى الشيخ بهاء رفيق الحريري، البابا فرنسيس الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ 88 عاماً، مشيراً إلى أنه خدم الإنسانية بإيمان لا يتزعزع.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

بقلوب حزينة، نودّع البابا فرنسيس الذي خدم الإنسانية بإيمان لا يتزعزع، وبرحيله يخسر العالم صوتًا دعا للمحبة والسلام.

نتقدم بالتعازي الحارة للكرسي الرسولي وإلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

بقلوب حزينة، نودّع البابا فرنسيس الذي خدم الإنسانية بإيمان لا يتزعزع، وبرحيله يخسر العالم صوتًا دعا للمحبة والسلام. نتقدم بالتعازي الحارة للكرسي الرسولي وإلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 21, 2025