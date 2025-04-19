تدابير سير داخل نفق المطار!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على كتاب محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال:

-المسرب الشرقي من نفق المطار (خلدة – المطار) بتاريخ 20-04-2025 من الساعة 5:00 ولغاية الساعة 8:00 صباحًا.

-المسرب الغربي من نفق المطار (المطار – خلدة) بتاريخ 27-04-2025 من الساعة 5:00 ولغاية الساعة 8:00 صباحًا.

ستؤدي هذه الأعمال الى تحويل السير على الطرقات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.”