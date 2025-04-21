تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا وفي السرايا حداداً على البابا فرنسيس

نكس العلم اللبناني في قصر بعبدا، حداداً على وفاة البابا فرنسيس.

كما نكس العلم اللبناني في السرايا الحكومية، وذلك بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة بالحداد العام على وفاة البابا فرنسيس.

وبعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، منهياً بذلك عهداً مضطرباً اتسم بالانقسام والتوتر، في سعيه لإصلاح المؤسسة الكنسية.

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، عانى من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً، وفقا لوكالة رويترز.

فقد تدهورت خلال الشهرين الماضيين صحته، حيث أدخل إلى المستشفى في فبراير/شباط الماضي، إثر شعوره بصعوبة في التنفس، وفيها تم تشخيصه لاحقا بالتهاب رئوي.