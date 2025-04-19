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حرب على "إكس" بين جنبلاط وأورتاغوس.. ما القصة؟

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2025 6:45 مساءً
وليد جنبلاط ومورغان أورتاغوس

وليد جنبلاط ومورغان أورتاغوس

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ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على إهانة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بحقّه، بالقول: “الأميركية القبيحة مورغان أورتاغوس”، مع نشره لصورة تظهر جندي بشكل هيكل عظميّ.

عبارة “The ugly American”ـ التي استخدمها جنبلاط، مستوحاة من عنوان رواية شهيرة نُشرت عام 1958 تنتقد الاستعمار الثقافي الأميركي وسلوكيات الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج، وهي تُستخدم غالبًا لوصف التدخّل الأجنبي السافر.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت مورغان أورتاغوس، على نص مقابلة لجنبلاط يقول فيها أن شروطها (أورتاغوس) على لبنان مستحيلة، بالقول: “المخدرات مضرّة وليد”.

وكان قد انتقد جنبلاط في مقابلة مع قناة “العربي” شروط المبعوثة الأميركية، خاصة لجهة نزع سلاح حزب الله، متسائلاً عما إذا تم تحديد المواقع كافة، وما إذا كان هناك استعداد لمساعدة الجيش، الذي هو حاجة أمنية، مؤكداً ضرورة تطويع 5000 عسكري جديد، وأن لا مساعدات للجيش من دون إصلاحات، مشيراً إلى الحلقة المفرغة بين الإصلاح وتقديم الدعم.

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