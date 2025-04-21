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حسن فضل الله: هناك 4 أولويات قبل البحث في استراتيجية دفاعية

منذ ساعة واحدة
النائب حسن فضل الله

النائب حسن فضل الله

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شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على أن “هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولًا ثم تأتي الطروحات الأخرى المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية من خلال ‏استراتيجية وطنية”.

وقال: “هذه الأولويات حددناها بأربعة وهي: ‏أولاً، أن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على بلدنا، والتي شهدنا الكثير منها في الأيام الأخيرة. ‏ ثانياً، طرد الاحتلال من أرضنا من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. ‏ ثالثاً، أن يُحرّر جميع أسرانا الذين خطفوا على أيدي العدو أو أَسروا في أرض المعركة. رابعاً، إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو الإسرائيلي. وعندما تنجز هذه الأمور يمكن أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية من أجل حماية سيادة بلدنا”.‏

وختم فضل الله: “في الوقت الذي يقوم العدو الإسرائيلي بالقتل والإغارة واستهداف بلدنا يأتي اليوم من ‏يقول للمقاومة تعالوا نبحث في إمكاناتكم وقوتكم وسلاحكم، ولكن حتى من دون أن يستنكر ما يرتكبه العدو، ‏وإن كُنّا لا نطلب من أحد أن يطلق الصواريخ ضد العدو أو مواجهته، لكن ألا يخجلوا من أنفسهم أولئك الذين ‏يستكثرون على دماء شعبنا أن يدينوا القتلة والمجرمين الصهاينة عندما يطالبون اليوم بسلاح المقاومة”.

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