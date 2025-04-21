ستريدا جعجع خلال إعلان لوائح "القوات" في بشري: انكسروا هم وانتصرنا نحن

أكّدت النائبة ستريدا جعجع، خلال حفل إعلان لوائح حزب “القوّات اللبنانيّة” للإنتخابيّة البلدية المقبلة في قضاء بشري، أن “أبرز ما أنجزناه هو التمسّك بالقانون وبحكم القانون فقط، فمعنا لا أفضلية لأحد على آخر، ولا خدمة بالواسطة وبالمحسوبية، صاحب الحق يحصل عليه كائنا من كان، ومن ليس له حق لم ولن يحصل عليه ولو كان من أقرب المقربين منا”، مشيرةً إلى أن “جبة بشري هي جبّة القانون والشفافية، كانت وستبقى المنطقة اللبنانية الأولى على طريق الجمهورية القوية”.

وتوجّهت إلى أهالي قضاء بشري بالقول: “أهلي في بشري والجبّة، يا من ترافقنا في محطات ومحطات، كنتم فيها دائما النموذج والقدوة والمثال في التضحية والبطولة. أعطَيتُم الكثير الكثير، من دمائكم أعطيتم، من أوقاتكم أعطيتم، من حياتكم أعطيتم، وكنتم دائما في مقدمة المقاومين الشجعان صونا لكل حبة تراب من بلادكم. ترافقنا في محطات أكثرها كان صعبا ومرا وبفضلكم أصبحت سهلة وعذبة رفعنا فيها معا أنخاب الانتصارات بعد أن أرادوا أن يحولوا حياتنا الى آلام وانكسارات، فانكسروا هم وانتصرنا نحن”.

أضافت: “نقدّم لكم نخبة من مجتمعنا، من شاباتنا و شبابنا الذين تطوّعوا لخدمتكم دون أيّ مقابل، استمروا في نزع الأثواب الضيّقة عنكم والشخصانية والحسابات الفردية، وتطلّعوا الى الغد الذي لا يبنى الاّ كما بدأنا ببنائه معا على قاعدة الانتاجية والجدية لا الانطوائية والعائلية. افتخروا بأنكم حققتم بكلّ المقاييس وكنتم متقدّمين في كل العناوين وأهمها تمثيل المرأة بشكل وازن في المجالس البلدية إيمانا منا بدورها وكفاءتها وقدرتها على العطاء اللامتناهي. منذ أوّل المجالس البلدية في العام 1998 كنا السباقين في تمثيل المرأة والآن نرشح 38 امرأة من أصل 123 عضوا بلديّاً من مجموع أعضاء البلديات على امتداد بلدات الجبة وقراها، باستثناء بلديات بان، بقرقاشا وبرحليون، أي ما يقارب نسبة الـ30 بالمئة من أعلى نسب تمثيل المرأة على مستوى لبنان”.

وتابعت: “أهلي في بشري و الجبّة، في مثل هذا اليوم بالذات ومنذ احدى وثلاثين سنة كان يوماً حزيناً بالنسبة لنا. كان يوم اعتقال الحكيم، كان يوماً أرادوه لنا نهاية، فكان بفضلكم ومعكم، بداية جديدة متجددة لنضال حطّم المقاييس وكسر القيود ونزع قضبان المعتقل عن ساكنه، وفي النهاية كما دائما، صحّ الصحيح، تحرّر الحكيم، عادت القوات، رحلوا هم وسقطوا في قعر التاريخ، وبقينا نحن وبقي لبنان!”.

واستطردت: “أهلي في بشري والجبّة، ترافقنا في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ العام 1998 الى الآن وبوجودكم لم نكن ننتظر نتائج فرز وفتح صناديق… لأن جبّة بشري دائما وفية، لأن جبّة بشري دائما قواتية، كرسنا معكم نموذجا في الحوكمة الرشيدة، وعناوين متقدّمة في الانماء والتنمية في كلّ الظروف، لم يمنعنا انهيار مالي ونقدي ولا توقّف عجلات ادارات الدولة من الاستمرار واستمرينا. في السياحة معا أنجزنا، في الصحة والطبابة معا أنجزنا، في الأشغال والعمران والبنى التحتية معا أنجزنا، في الزراعة معا أنجزنا، في الشأن الاجتماعيّ معا أنجزنا، وأبرز ما أنجزناه هو التمسّك بالقانون وبحكم القانون فقط فمعنا لا أفضلية لأحد على آخر، ولا خدمة بالواسطة وبالمحسوبية، صاحب الحق يحصل عليه كائنا من كان، ومن ليس له حق لم ولن يحصل عليه ولو كان من أقرب المقربين منا!”. وشددت على أن “جبة بشري هي جبّة القانون والشفافية. كانت وستبقى المنطقة اللبنانية الأولى على طريق الجمهورية القوية! اليوم نكمل المسيرة ونتطلّع معا الى مجالس بلدية كفوءة جدية قادرة، مجالس بلدية تشكل استمرارا لما سبق، تضيف مداميك لا تهدم، تكمل لا تنقض، تسير قدما لا تتراجع، تتجاوز الصعوبات ولا تنكسر أمامها… مجالس بلدية تليق بأهلنا، بتضحياتهم بآمالهم وأحلامهم… مجالس بلدية تليق بتاريخنا وحاضرنا، تعكس هويتنا، وتضمن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا”.

وأوضحت أن “لا جمهورية قوية من دون بلدات قوية، ولا بلدات قوية دون بلديات قوية، ولا بلديات قوية دون أناس أقوياء أشدّاء في التمسّك بالمستقبل وعناد في بناء المستقبل مهما بلغت الصعوبات والتضحيات، لذلك وعن قرار مدروس حاسم وحازم اخترنا عن قصد تسمية لوائحنا في بشري والجبة باسم لجمهورية قوية ومن أكثر منكم أعطى وأثبت بأنه الأجدر لبناء جمهورية قوية؟ لن أطلب التزامكم، لن أطلب وفاءكم، لن أطلب أصواتكم، فأنتم الدرس والعبرة والأمثولة والآخرون اليكم يتطلّعون ومنكم يتعلّمون”.

وأعلنت النائب جعجع لوائح حزب “القوّات اللبنانيّة” للإنتخابات البلديّة المقبلة في قضاء بشري، وقالت: “اسمحوا لي أن أقدم لكم: لائحة بشري لجمهورية قوية برئاسة دجو ايلي كيروز، لائحة حدشيت لجمهورية قوية برئاسة كارلوس اسحق، لائحة بقاعكفرا لجمهورية قوية برئاسة ايلي حنا مخلوف، لائحة بزعون لجمهورية قوية برئاسة رامي بو فراعة، لائحة حصرون لجمهورية قوية برئاسة جرار السمعاني، لائحة حدث الجبة لجمهورية قوية برئاسة سيمون عبد المسيح، لائحة قنات لجمهورية قوية برئاسة أنطوان سعاده، لائحة طورزا لجمهورية قوية برئاسة روبير مقصود”.

وتابعت: “بما يتعلّق بانتخابات بلدية عبدين، ما زلنا في تشاور مستمر مع المعنيين في البلدة وسنعلمكم بقرارنا بعد الانتهاء من الاتصالات والمشاورات والاجتماعات كافة. أما في ما خص الانتخابات البلدية في بلدات بان، بقرقاشا وبرحليون فقد أخذنا قراراً كحزب بعدم التدخل في هذه الانتخابات وعليه نحن غير معنيين بأيّ لائحة أو مرشح”.

وختمت: “أنتظركم في الغد القريب لنرفع معاً نخباً جديداً نضيفه الى أنخاب انتصاراتنا الكثيرة من أجل بشري، من أجل الجبةّ، لجمهورية قوية…ومن أجل القضية”.

حضر الحفل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، النائب السابق جوزيف اسحق، رئيسة الدائرة القانونيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” اليان فخري، رئيس جهاز التنشئة السياسيّة في الحزب شربل عيد، رئيس مجلس ادارة مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومة د. أنطوان جعجع، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورؤساء بلديات القضاء، أعضاء منسقيّة ورؤساء مراكز حزب “القوّات اللبنانيّة” في المنطقة، رؤساء وأعضاء لوائح حزب “القوّات اللبنانيّة” للإنتخابات البلديّة المقبلة في قضاء بشري وممثلا شركة “ICE” منظمة الإحتفال شادي فياض ونتالي رحال.

وكانت جعجع استهلت كلمتها بتوجيه المعايدة للحاضرين قائلةً: “المسيح قام”. أضافت: “رحم الله قداسة البابا فرنسيس بابا المحبّة والتواضع”.