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سليمان: من المفترض ان يكون تسليم السلاح للجيش موضوع اعتزاز

منذ 19 ثانية
الرئيس العماد ميشال سليمان

الرئيس العماد ميشال سليمان

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قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: “بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة، لا احد يرغب ان يتم بالتحدي او يدرج تحت عنوان نزع السلاح بل “التخلي عن السلاح” او “تسليم السلاح للدولة”.

لكن من المفترض ايضاً ان يكون تسليم السلاح للجيش موضوع اعتزاز من قبل الجهة الفاعلة (حزب الله وغيره) وبالتالي ينبغي المجاهرة بذلك والاعلان عنه في كل مرة للمجتمع الدولي واللبناني.

وفي حين ان هذا العمل يصب في مصلحة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة جيش الوطن فالشفافية تقضي باعلان الجيش ايضاً عن مجريات تسلم المراكز والاسلحة والاعتدة العسكرية، ودون ذلك تبقى العملية في اطار التكاذب والتجاذب والنوايا غير الحميدة”.

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