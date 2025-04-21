قائد الجيش: نقوم بعمل جبّار ودقيق لحماية أهلنا في الجنوب

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون – النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ 20 /4 /2025.

كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة يؤدون دورًا أساسيًّا لخدمة الوطن والمساهمة في صموده، وأن واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم.

وأضاف: “رسالتنا أن نضحّي، ونحن جاهزون دائمًا لنقوم بواجبنا الوطني. ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الجيش شهداء، وسنبقى نعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب منّا لنحافظ على لبنان. إن فوج الهندسة يقوم بعمل جبار ودقيق في هذه المرحلة الصعبة ليحمي أهلنا في الجنوب، بما في ذلك ضبط مختلف الذخائر والمتفجرات وتفكيكها، وفتح الطرقات، وإجراء الكشف للتأكد من إزالة أي خطر يمكن أن يهدّد المواطنين خلال عودتهم إلى منازلهم، في ظل الخروقات والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي”.

وختم مؤكدًا أنه لا شيء يمكنه التأثير في معنويات الجيش، وأنّ دماء الشهداء غالية جدًا بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وهي مستمرة في أداء الواجب مهما كانت التضحيات.

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة عصام شمعون – النبطية، حيث التقى ضباطًا وعسكريين من فوج الهندسة، وقدم إليهم التعازي بشهداء الفوج الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار ذخائر في بلدة بريقع – النبطية بتاريخ ٢٠ /٤ /٢٠٢٥.

كما أثنى على جهودهم، مؤكدًا أن عناصر الوحدات المنتشرة… pic.twitter.com/Tf3iK0xhtF — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 21, 2025