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قوى الأمن تعلن توقيف مروّج عملة مزيّفة في النبطية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2025 7:21 مساءً
توقيف شخص

توقيف شخص

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أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي عن “توافر معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام شخص بتاريخي 7 و8-4-2025 بترويج عملة مزيّفة من فئة مائة دولار أميركي في شارع مرجعيون بمدينة النبطيّة وذلك إمّا على متن دراجة آليّة لون أبيض أو على متن سيّارة هيونداي لون أسود. من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها المفرزة، تمّ تحديد ملكيّة السّيّارة. وباستماع إفادة مالكها (ع. م. مواليد عام 1965، لبناني)، تبيّن أنّه كان قد أعارها للمدعو: ع. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)”٬ لافتة الى ان “نتيجةً للرّصد والمتابعة تمّ تحديد مكان وجود الأخير في منطقة وادي حبّوش – الكفور”.

وأشارت الى أنه “بتاريخ 17-4-2025، تم توقيفه من قبل المفرزة المذكورة، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات ويوجد بحقّه ثلاث مذكرات توقيف. بالتّحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدّرات. وقد تعرّف عليه مالك المحل الذي وقع ضحيّته وأصحاب المحال التّجاريّة الذين عرض عليهم أوراق المائة دولار المزيّفة. تمّ ضبط الأوراق النقديّة المزيّفة والسيّارة والدّرّاجة الآليّة، وتُرِكَ مالك السّيّارة (ع. م.) رهن التّحقيق الذي ما زال جاريًا بإشراف القضاء المختصّ، لتوقيف متورطين آخرين محتملين”.

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