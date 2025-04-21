الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كنعان يطلق ثلاثية التشريع والحوكمة والمحاسبة من المنتدى البرلماني في واشنطن

منذ 33 دقيقة
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن “الشفافية والمحاسبة هما العمودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر”. وقال: “من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة “public accountability” بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات”.

وقال: “لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة”.

وطالب كنعان صندوق النقد والبنك الدولي بدعم تتفيذ هذه المبادىء، بالتعاون مع المجالس النيابية من خلال المنتدى البرلماني الدولي.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز
    وزير الخارجية اتصل بالسفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس
    قصر بعبدا
    تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا وفي السرايا حداداً على البابا فرنسيس
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل في ثكنة عصام شمعون - النبطية
    قائد الجيش: نقوم بعمل جبّار ودقيق لحماية أهلنا في الجنوب

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!