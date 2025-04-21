لبنان يستعيد موقعاً هاماً في لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية

أعلن اليوم خلال الجلسة العامة للدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، عن انتخاب الدكتورة إيمان خزعل عضواً أصيلاً في لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، وهذا يعد إنجازاً جديداً يعيد للبنان حضوره الفاعل في الأطر القانونية العربية، بعد انقطاع دام سنوات عن هذا المنصب الهام.

وتعتبر لجنة الخبراء القانونيين من أبرز وأهم اللجان الفنية في المنظمة، لما لها من دور محوري في صياغة التوصيات وبلورة المواقف القانونية والتشريعية التي ترسم خارطة السياسات العمالية في الوطن العربي وتواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.

وجاء انتخاب الدكتورة خزعل، وهي من الكفاءات اللبنانية المشهود لها في الحقل القانوني والعمالي، بعد اختيار اللجان المختصة في المنظمة لها و تتويجاً لجهود حثيثة بذلها الوفد اللبناني الرسمي المشارك في المؤتمر، والذي يترأسه معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، الذي حرص منذ توليه مهامه على إعادة تعزيز حضور لبنان في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والعمالية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة نوعية تؤكد عودة لبنان إلى دوره الطبيعي كمشارك ومؤثر في صناعة القرار العربي في مجال العمل، كما يكرّس صورة إيجابية عن القدرات اللبنانية المتخصصة، ويُعيد التوازن التمثيلي داخل أجهزة المنظمة.

وأكد وزير العمل في تصريحات على هامش المؤتمر أن “لبنان، ورغم كل التحديات، لا يزال قادراً على الإسهام بفاعلية في صياغة المستقبل العمالي العربي، ونحن نحرص على أن نكون حاضرين في كل المحافل التي تُعنى بحقوق العمال وتنمية سوق العمل”.