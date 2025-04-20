موجة غبار وارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن طقساً ربيعياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الأجواء وتستمر حتى صباح يوم الخميس .

_ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين ١٣ و ٢٣، وزحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

_الطقس المتوقع في لبنان:

▪️الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحياناً.

▪️الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات.

▪️الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح خلال الليل خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

▪️الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بسبب تأثير الرياح الخماسينية ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات) كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار مع ارتفاع لموج البحر.

_الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س.

_الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

_الرطوبة النسبية على الساحل:

بين: ٦٠ و ٩٠ %.

_حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

_حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

_الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA

أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

_ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠١

_ساعة غروب الشمس: ١٩:١٣