الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الزراعة تنهي ملف تلوّث مياه الري الزراعية في بعلبك وتعلن اكتمال المعالجة

منذ 48 دقيقة
مجرى مياه في بعلبك الهرمل

مجرى مياه في بعلبك الهرمل

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، أنها “أنهت معالجة ملف تلوّث مياه الري الزراعية التي تم عرضها مؤخراً في منطقة البساتين – بعلبك، بشكل نهائي، بالتعاون مع بلدية بعلبك ووزارة الصحة”.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة، في بيان، ان “الفرق الفنية المختصة كشفت على المنطقة والمسالخ الواقعة ضمن نطاقها، حيث تبيّن أن مسلخ بلدية بعلبك ليس مصدر التلوّث، بل تم تحديد مصدر خارجي آخر جرى التعامل معه فوراً ومعالجة أسبابه بشكل جذري”.

وأكدت الوزارة وبلدية بعلبك على أهمية الالتزام بالشروط الفنية والصحية الصارمة في إدارة وتشغيل المسالخ، لا سيما ما يضمن عدم تكرار التلوّث ويؤمّن حماية مصادر المياه.

وذكرت انه تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية لمراقبة مياه الري في المنطقة والتأكد من سلامتها، ما أعاد الوضع إلى طبيعته وأمّن بيئة زراعية نظيفة وآمنة.

وجددت التزامها بمراقبة أي تجاوزات بيئية والعمل على معالجتها فوراً، حرصاً على صحة المواطنين وسلامة الموارد الزراعية والمائية في جميع المناطق اللبنانية، كما تحذر من استعمال المياه الملوثة في ري المحاصيل الزراعية لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    الراعي في قداس عيد الفصح: لا يحمي لبنان إلا جيشه ودولته وقواه الأمنية
    طقس لبنان
    موجة غبار وارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس
    الرئيس جوزاف عون والبطريرك الراعي
    الرئيس عون: قطار قيامة لبنان انطلق.. وقرار حصر السلاح "اتُخذ"

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
    صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
    نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
    أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!