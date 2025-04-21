وزير الخارجية اتصل بالسفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس

اتصل وزير الخارجية يوسف رجي بالسفير البابوي باولو بورجيا معزيا برحيل البابا فرنسيس.

وعبّر رجي عن “حزن العالم ولبنان لشخصية استثنائية جسدها الحبر الأعظم، رجل السلام، ورجل التواضع وبابا الفقراء الذي تخلى عن كل المظاهر الدنيوية، طوال السنوات ال13 على رأس الكنيسة الكاثوليكية. وهو الذي كان لبنان حاضرا دائما في قلبه وصلاته”.

وبعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية.

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، عانى من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً، وفقا لوكالة رويترز.