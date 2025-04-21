وزير الصحة يزور البطريرك الراعي للاطمئنان على صحته

زار اليوم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو، واطمأن إلى صحته بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في الورك، إثر تعرضه لحادث سقوط خلال قداس أحد القيامة الذي أُقيم أمس في الصرح البطريركي في بكركي، ما أدى إلى كسر في الورك.

وتمنى له السلامة التامة واستعادة العافية سريعا.

وزار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم، البطريرك الراعي في مستشفى “أوتيل ديو”، حيث اطمأن إلى صحته. واطّلع الرئيس عون من الفريق الطبي على تطورات الحالة الصحية للبطريرك الراعي بعد نجاح العملية، متمنياً له الشفاء العاجل وتمام الصحة.

من جهته، شكر البطريرك الراعي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة وزيارته للاطمئنان عليه، مؤكداً تقديره الكبير لهذه المبادرة.