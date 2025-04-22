وضاح الصادق: توزيع المجلس البلدي في بيروت بشكل حزبي أدى إلى "فساد كبير"

أوضح النائب وضاح الصادق في مؤتمر صحفي أنّ أبناء بيروت حرموا لفترة طويلة من التعبير عن قرارهم وبيروت وصلت في النهاية لأن تكون مدينة حزينة ومحرومة وتوزيع المجلس البلدي بشكل حزبي أدى إلى فساد كبير وغياب المحاسبة.

مشيرًا الى أنّ من حق أبناء بيروت اختيار مجلس بلدي يملك القرار والسلطة وآن للظلم أن ينتهي.

وقال: “تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يحفظ تنوّع العاصمة ويضمن المناصفة المطلوبة ويُعيد حقّ المدينة المسلوب منذ سنوات، ونأمل من رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة المجلس أن يُضاف إلى الجلسة المتوقعة يوم الخميس المقبل احتراماً لأهل بيروت.”