آفاق الحل في لبنان لا تزال بعيدة؟

عقد سفراء دول اللجنة الخماسية اجتماعاً في سفارة دولة قطر في بيروت، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي.

وجدد السفراء وفق بيان عن سفارة قطر التأكيد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن.

وكان لافتاً عقب اللقاء أن السفير القطري زار جنبلاط في كليمنصو، حيث كان بحث في مختلف هذه التطورات.

وفي السياق، لم ير النائب بلال الحشيمي مصلحة لإيران وحزب الله بانتخاب رئيس الجمهورية، “فالاولوية بالنسبة لإيران تحسين شروط المفاوضات مع واشنطن وتطورات الميدان قبل أي شيء آخر، ما يعني أن آفاق الحل السياسي في لبنان ما زالت بعيدة في غياب المبادرات الجدية وانتظار تطورات الميدان”.