أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

يُجري أحد المكونات الكبرى حلقات من التشاور على مختلف المستويات لبلورة موقف جامع من إستحقاق حسّاس.

نصح أحد الوزراء اللبنانيين بأن يقتنعوا بأنّ الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2019 قد انتهى الى غير رجعة ولم يعد ممكناً العودة إلى تلك البحبوحة النسبية.

شهد إجتماع الفريق الإنتخابي المكلّف بالبت بالترشيحات الأخيرة في أحد الأحزاب الكبيرة مواجهة غير محسوبة بين نواب من دائرة واحدة اتهم أحدهم بمحاولة حصر الترشيح به شخصياً.

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اللواء

جرت مشاورات وإجتماعات بين مرجعيات روحية وسياسية بقي بعضها بعيداً عن الأضواء بهدف الإسراع بلملمة الوضع في الشارع السنّي إثر إعلان سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي وفريقه الحزبي وكتلته النيابية!

تبين أن زيارة رئيس الجمهورية لدار الفتوى هي الوحيدة منذ توليه الرئاسة الأولى قبل خمس سنوات ونيّف، رغم تعدد المناسبات الرسمية التي كان أسلافه يحضرون خلالها لتهنئة مفتي الجمهورية!

عكست أرقام مشروع الموازنة التخبط المستمر في المعالجات المالية، وعدم واقعية أرقام الواردات بالمقارنة مع النفقات المؤكدة وبالتالي توقع زيادة العجز أكثر مما توقع أهل الموازنة أنفسهم.

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نداء الوطن

يتردد أنّ الطلاق الانتخابي الذي وقع بين حليفين سياسيين، منسّق بين الفريقين منذ مدة كونه يحمل مصلحة للطرفين.

يراهن حزب في الجبل على عدم قدرة منافسيه على التوحد ولو أنّ الاستطلاعات تعطي المجموعات المعارضة أكثر من مقعد في الشوف – عاليه، ومقعد في بعبدا.

تتوقع مصادر متابعة أن يبدأ عدد من نواب “المستقبل” التحضير للترشح تحت غطاء عدم المقاطعة الذي أمنته دار الفتوى والرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.

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الأنباء

لم تخرج زيارة قام بها مسؤول رسمي إلى مرجع غير سياسي عن الإطار الشكلي، ولم يتم بحث أي مضمون جديد.

وزارة مسؤولة عن قطاع حيوي تُكثر من البيانات والمؤتمرات والعراضات الإعلامية دون أن يكون هناك فعلياً اي تحسن في القطاع الذي تتولاه.

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البناء

قال مرجع سياسي بارز إن التعامل البارد مع الرسالة الخليجيّة أثبت أن الحرب النفسية التي رافقتها ووصفتها بإنذار الإذعان والتبشير بخطة عقوبات لم تنجح في فرض ارتباك على الرؤساء ولم تدفعهم لفقدان التوازن وجاءت النتائج في لقاءات الكويت لصالح موقف لبنان المبني على القانون والمنطق.

قال خبير في أسواق الغاز العالميّة إن الحديث عن تعويض قطر لنقص مفترض في الغاز الروسي لأوروبا ضرب من الخيال، فلو كان ممكناً لما كانت الحرب على سورية ومن أهدافها مدّ أنبوب غاز قطري الى أوروبا يجعل النقل اقتصادياً عدا عقوبات تصيب قطر إذا أوقفت شحناتها للصين ووجود كلفة عالية.