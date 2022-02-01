أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لفتت أوساط متابعة أنّ دولة عربية مؤثرة لم تتخذ اي موقف من شخصية برزت في الإعلام وتم تسليط الضوء عليها في الآونة الأخيرة.

يسعى أحد المرشحين الى طلب العون العشائري للإستمرار بمشروع ترشحه في إحدى الدوائر التي تحوّلت بين ليلة وضحاها من أصعب الدوائر بالنسبة إليه.

رشح أنّ دولة خليجية فاعلة إنفردت بموقف من الرّد اللبناني بأنها تتفهّم لكنها لن تهتم.

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اللواء

أثيرت معلومات خطيرة عن منطقة أمنية دولية من بيروت إلى عكار،من دون أن تحظى بأية مواقف للمسؤولين المعنيين..

تدرس جهة ممثلة في البرلمان، ومحسوبة على 8 آذار تكثيراً من عدد مرشحيها في العاصمة، مستفيدة من فراغ سياسي ووطني معروف.

يعيش فريق الصيارفة أجواء توحي بأن مسيرة التنازل في سعر صرف الدولار آخذة في الاستمرار إلى وقت غير محدّد!

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نداء الوطن

أدرج وزير خارجية الفاتيكان من ضمن لقاءاته موعداً أساسياً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في دلالة على الأهمية التي توليها الفاتيكان للمؤسسة العسكرية ودورها الأساسي في حماية الإستقرار الأمني والسلم الأهلي ولشخص قائد الجيش الذي يقود المؤسسة في ظل ظروف صعبة جداً.

خلافاً لما أشيع عن ان الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية السفير اموس هوكشتاين سيزور بيروت غداً الاربعاء عُلم ان هذا الموعد ليس دقيقاً انما الزيارة ما زالت قائمة.

بعد تقاعس أحد الأحزاب في تحفيز ناخبيه المغتربين للتسجيل للمشاركة في الانتخابات بدأت تحضيراته لاستقدام ناخبين لدعم مرشحه في المتن الشمالي. والى بطاقة السفر تؤمن للناخب اقامة ثلاثة ايام في ربوع الوطن.

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الأنباء

فريق سياسي يعيش ارتباكاً واضحاً على أبواب استحقاق مصيري سيحدد مسار الامور المستقبلية.

تشويه متعمّد لمحطات سياسية وذلك بقصد الاستثمار السياسي ليس أكثر.

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البناء

أجرى مسؤولون في حزب القوات اللبنانية اتصالات بكل من دار الفتوى ومشيخة عقل الطائفة الدرزيّة طالبين عدم الانضمام إلى الدعوى التي رفعها المجلس الإسلامي الشيعي على الناطق بلسان القوات بجرم إثارة النعرات وتحقير الشعائر الدينيّة.

خلال الغارات الصاروخيّة التي تعرضت لها مدينة أبو ظبي أثناء الزيارة الرسمية لرئيس كيان الاحتلال جرت اتصالات طوارئ عالية المستوى بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية لرسم خطة إخلائه إلى قاعدة الظفرة تمهيداً لنقله الى الخارج، كما نسبت مواقع إعلامية أميركية لمصادر أمنية رفيعة.