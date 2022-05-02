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التحضيرات لاقتراع المغتربين استكملت بنسبة 90%

منذ 20 ساعة
الانتخابات لبنان

الانتخابات لبنان

الأنباء
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أكدت مصادر متابعة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية حول العملية الانتخابية في الخارج أن التحضيرات اللوجستية والميدانية لاقتراع المغتربين استكملت بنسبة تسعين في المئة، وما تبقى من أمور روتينية تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفراء والقناصل المعتمدين على حلها، ولفتت إلى أن الانتخابات المقررة يومي الجمعة والأحد المقبلين ستجري في ٥٨ بلدا وأن عدد مراكز الاقتراع وصل الى ٢٠٥ مراكز وعدد الأقلام فيها بلغ ٥٩٨ قلما.

في السياق، أوضحت مصادر وزارة الخارجية لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “لا إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا لأنه لا يمكن التكهن المسبق بعدد المسجلين”، واعتبرت أن “أبعد مسافة عن مراكز الاقتراع لا تبعد أكثر من نصف ساعة عن اماكن سكن الناخبين”، وقالت إن “الخارجية ومن ضمن التحضيرات اللوجستية قامت بإعداد صالة كبيرة في كل مركز اقتراع تتوسطها شاشة عملاقة لنقل وقائع الانتخابات مباشرة من ٥٨ دولة بحسب توقيت كل منها”، وأكدت أن “لا مشاكل عالقة حتى الساعة، ورغم ذلك تعمل البعثات الدبلوماسية في دول الخارج على التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتصحيح أي خطأ قد يحصل”.

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