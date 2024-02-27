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الحماوة ستتزايد جنوبا.. الآتي أعظم!

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

"الأنباء" الإلكترونيّة
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توقعت مصادر أمنية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية استمرار حماوة المواجهات الميدانية بين “حزب الله” واسرائيل قبل اتفاق الهدنة التي أُعلن عن التوصّل إليها بين “حماس” وإسرائيل ومدّتها ستة أسابيع قد تصبح قيد التنفيذ قبل حلول رمضان، والني سينتج عنها إطلاق أكثر من مئتي أسير فلسطيني مقابل إطلاق عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس”.

ولفتت المصادر إلى أن “المواجهات الميدانية بين “حزب الله” وإسرائيل قد تشهد تزخيماً غير مسبوق في محاولة مكشوفة من العدو لإلحاق أكبر نسبة من الأضرار ضد لبنان رغم ما يبديه “حزب الله” من إصرار على عدم خروج الأمور عن قواعد الاشتباك، والاكتفاء بالتعامل بالمثل في رده على الاعتداءات الاسرائيلية، لكن ذلك لا يلغي جهوزية الحزب للرد على هذه الاعتداءات.

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