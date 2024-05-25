السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
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اليكم أسرار الصحف لليوم

منذ 42 دقيقة
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صحيفة الجمهورية
ـ نصحت أكثر من دولة غربية المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وعدم انتظار نهاية الحرب التي قد تطول.
ـ لاحظت أوساط سياسية أن «الخماسية» لم تكتفِ بإصدار بيان يرسم خريطة طريق الإنتخابات الرئاسية إنما تعمل كوسيط لتحقيق الإنتخاب.
ـ لم يخلُ لقاء لافت في مناسبة إجتماعية بين شخصيتين سياسيتين تمثلان جهتين متخاصمتين من دردشة جانبية تجاوزت حدود المناسبة.

صحيفة اللواء
ـ همس
تتحدث تقارير عن أن الولايات المتحدة تدرس تكرار التجربة في العراق، عبر استحداث مجلس حكم بإشراف مباشر من موظف تعيِّنه الإدارة الأميركية.
ـ غمز
ما تزال أحزاب مسيحية، غير موافقة على الصيغة المقترحة، لاستئناف التشاور أو الحوار في المجلس النيابي.
ـ لغز
تتعرض جمعية عريقة لخلافات بين أعضائها حول كيفية التعاطي مع برنامج صندوق النقد ومشاريع إعادة دمج وهيكلة المصارف!

صحيفة نداء الوطن
ـ لوحظ أنّ رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل دوّن في سجل التعازي في السفارة الإيرانية في بيروت «… بكثير من الأمل ننتظر انتخاب الرئيس الجديد، لتؤكد إيران أنها دولة مؤسسات وصمود ولنتابع مسيرة نصرة فلسطين والمقاومة في وجه المعتدي على حقوقها»، وبذلك يناقض كل مواقفه الرافضة حرب المشاغلة التي يخوضها «حزب الله» في الجنوب.
ـ عُلم أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور كانا داخل طائرة العودة إلى بيروت من قطر، حين تمّ إبلاغهما بموعد اللقاء مع أمير قطر تميم بن حمد فعادا أدراجهما للقائه.
ـ توجّه مسؤول أمني بارز خلال اجتماع لبحث ملف النزوح بكلام كبير إلى الوزراء طالباً منهم وقف أنشطة المفوضية العليا للاجئين وإقفال مكاتبها عارضاً خطة تحرّك شاملة.

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