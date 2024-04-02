تكتيكٌ إسرائيليّ جديد في جنوب لبنان

رغم الحديث عن موافقة إسرائيل على استئناف المفاوضات مع حماس بوساطة ثلاثية الأبعاد قطرية ومصرية وأميركية، لكنها في المقابل واصلت عدوانها أمس ضد الفلسطينيين في غزة ورفح. أما في جنوب لبنان، فقد أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية على 10 مواقع لحزب الله في الجنوب في توقيت واحد، لكن رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية لم يتأخر مستهدفاً تجمعات للعدو على طول الخط الأزرق موقعاً في صفوفه إصابات مباشرة.

في السياق، توقّفت مصادر أمنية عند التكتيك الجديد الذي بدأ العدو باستخدامه المتمثل باستهداف مواقع حزب الله دفعة واحدة وبتوقيت معيّن، وأشارت عبر “الأنباء” إلى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب التي يرأسها يخططون لحرب طويلة الأمد مع حماس وحزب الله قد تستغرق عدّة أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن “التظاهرات التي انطلقت ضد نتنياهو في المدن الإسرائيلية والمطالبة باستقالة الحكومة تجعلهم لا يوافقون على وقف إطلاق النار، لأن الموافقة على وقف الحرب قبل تحرير الأسرى قد ينعكس سلباً على الحكومة وبالتحديد على الصقور والمتطرفين منهم، وفي مقدمهم رئيس الحكومة ووزير حربه، وربما يؤدي ذلك إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لتغيير المشهد”.