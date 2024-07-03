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حرب غزة تنحسر.. و"جبهة لبنان" تترقّب

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

الشرق الأوسط
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بدأ الجيش الإسرائيلي تخفيف وجوده في قطاع غزة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي تعني التركيز على شن عمليات صغيرة نسبياً ومركزة. لكن انحسار حرب غزة يثير قلقاً من تصعيد على «جبهة لبنان»، حيث تهدد إسرائيل بإرغام «حزب الله» على الانسحاب بعيداً عن الحدود.

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن المبعوث الأميركي الخاص للبنان، آموس هوكستين، سيلتقي اليوم في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان – إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان. كما يلتقي مع خلية دبلوماسية في الإليزيه تعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود.

وفي ظل استعدادات عسكرية إسرائيلية على الجبهة الشمالية، أعلنت إيران استعدادها لدعم «حزب الله» عسكرياً في حال شنت إسرائيل حرباً واسعة على لبنان.

إلى ذلك، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ: «إن 1.9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع». مضيفة أنها «تشعر بقلق عميق» إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس جنوب القطاع.

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