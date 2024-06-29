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صحيفة: أميركا طلبت من قطر المساعدة في حل الصراع على الجبهة الجنوبية

منذ ساعتين
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طلبت الولايات المتحدة الأميركية من قطر المساعدة والتوسط في حل الصراع بين “حزب الله” وإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر.

ووفقا للصحيفة، فإن قطر التي توسطت في المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” بشأن هدنة في قطاع غزة، تلقت طلبا من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة في تخفيف التوترات بين “حزب الله” وإسرائيل على الحدود اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة حدوث وقف موقت لإطلاق النار في قطاع غزة، فإن الحزب مستعد للالتزام به أيضا، كما حدث بالفعل في تشرين الثاني خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع، ومع ذلك شدد المنشور على أن “حزب الله” لن يوافق على اتفاق أوسع حتى تنتهي الحرب في غزة تماما.

وقال مسؤول حضر أحد الاجتماعات الشخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع مسؤولين أميركيين إن وزير الدفاع أكد التهديدات الحاضرة على إسرائيل من إيران و”حزب الله”. ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن “غالانت أكد أن إيران يمكن أن تشن فجأة حربا واسعة النطاق لتدمير إسرائيل، وهذه مبالغة ولا تتوافق مع البيانات الاستخباراتية الأمريكية”.

وأفاد المصدر عن مخاوف واشنطن من أن إسرائيل قد تشن هجوما بريا على لبنان في الأسابيع المقبلة، ووفقا له، فإن المسؤولين الإسرائيليين لن يتخلوا عن خطط شن هجوم على لبنان، على الرغم من ضغوط واشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “حزب الله” لا يعتزم وقف الأعمال القتالية حتى توقف القوات الإسرائيلية إطلاق النار في قطاع غزة.

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