صدور العدد 129 من مجلة "الأمن العام".. اللواء البيسري: لا تهاون في سيادة لبنان

صدر العدد التاسع والعشرون بعد المئة، حزيران 2024، من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

الغلاف: مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا: الخطأ الجسيم.

اللواء الياس البيسري لمسؤولين أوروبيين بعد جولة على مصر وقطر وبلجيكا: استراتيجيتكم لا تخدم استقرار لبنان. ويقول: لا تهاون في سيادة لبنان والقانون سيطبق على السوري غير الشرعي.

– الوزير هكتور حجار يطرح اسئلة عن المساعدات الاوروبية للبنان وآليات صرفها.

كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي في الملفات المهمة كالنزوح السوري والقرار و1701؟ وماذا يقول ممثلو الكتل النيابية عن توصية المجلس الى الحكومة حول ملف النازحين؟

تحقيق عن دور المنظمات الدولية ومخالفتها للمواثيق والاتفاقات، وتهديد النزوح السوري الكيان.

الامن العام يباشر تنفيذ مهماته لضبط الوجود غير الشرعي السوري تنفيذا لقرارات الحكومة وفي إشراف القضاء.

تقارير عن القمة العربية، العلاقة المصرية – التركية والخلاف الاميركي – الاسرائيلي.

ماذا عن تقويض دور القضاء لمصلحة حكم الفساد، وتداعيات التدخل السياسي في الادارة؟

تعاونية موظفي الدولة دوراها الصحي والاجتماعي.

جاك صراف: الذكاء الاصطناعي يدعم الانتاحية والكفاية.

العملات الرقمية واخطارها.

“ملتقى السفير”: مقاومة ثقافية في زمن الازمات.

الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.