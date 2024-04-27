على إسرائيل أن تختار: رفح أو الرياض؟!

كتب توماس فريدمان في صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً بعنوان: ‏على اسرائيل ان تختار: رفح او الرياض؟!

‏‏يتقارب مسارا الدبلوماسية الأمريكية لإنهاء حرب غزة وإقامة علاقة جديدة مع السعودية في خيار عملاق واحد امام اسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفاده الاختيار بين رفح أم الرياض؟

‏هل تريدون القيام بغزو واسع النطاق لرفح لمحاولة القضاء على حماس -إذا كان ذلك ممكناً- دون تقديم أي استراتيجية خروج إسرائيلية من غزة، أو أي أفق سياسي لحل الدولتين مع الفلسطينيين الذين لا تقودهم حماس؟

‏إذا سلكتم هذا الطريق، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم عزلة إسرائيل العالمية وسيفرض انقسامًا حقيقيًا مع إدارة بايدن.

‏أم تريدون التطبيع مع السعودية، وقوات حفظ سلام عربية في غزة، وتحالفاً أمنياً بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران؟ وهذا سيأتي بثمن مختلف: التزام حكومتكم بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية مع سلطة فلسطينية يتم إصلاحها – ولكن مع الاستفادة من دمج إسرائيل في أوسع تحالف دفاعي أمريكي عربي إسرائيلي تمتعت به الدولة اليهودية على الإطلاق وأكبر جسر تم تقديمه لإسرائيل إلى بقية العالم الإسلامي، مع خلق بعض الأمل على الأقل في أن الصراع مع الفلسطينيين لن يكون “حربًا إلى الأبد”.

‏هذا أحد أكثر الخيارات المصيرية التي اضطرت إسرائيل إلى اتخاذها على الإطلاق، وما أجده مزعجاً ومحبطاً في نفس الوقت هو أنه لا يوجد زعيم إسرائيلي كبير اليوم في الائتلاف الحاكم أو المعارضة أو الجيش يساعد الإسرائيليين باستمرار على فهم هذا الخيار – ان تكون دولتهم منبوذة عالميًا أو شريكًا في الشرق الأوسط – أو يشرح لماذا ينبغي ان يتم اختيار الثاني.

‏إنني أقدر مدى الصدمة التي يشعر بها الإسرائيليون بسبب جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف الوحشية التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وليس من المستغرب بالنسبة لي أن الكثير من الناس هناك يريدون فقط الانتقام، وقد تصلبت قلوبهم إلى درجة أنهم لا يستطيعون رؤية جميع المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، الذين قُتلوا في غزة أثناء اجتياح إسرائيل لمحاولة القضاء على حماس وقد تفاقم كل هذا بسبب رفض حماس حتى الآن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

‏لكن الانتقام ليس استراتيجية ومن الجنون المطلق أن إسرائيل قد دخلت الآن أكثر من ستة أشهر في هذه الحرب، وأن القيادة العسكرية الإسرائيلية – والطبقة السياسية بأكملها تقريبًا – سمحت لنتنياهو بمواصلة السعي لتحقيق “النصر الكامل” هناك، بما في ذلك ربما الانغماس قريبًا في عمق رفح دون أي خطة خروج أو شريك عربي يصطف للتدخل بمجرد انتهاء الحرب.

‏إذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى احتلال لأجل غير مسمى لكل من غزة والضفة الغربية، فإن ذلك سوف يشكل إرهاقاً عسكرياً واقتصادياً وأخلاقياً ساماً من شأنه أن يسعد عدو إسرائيل الأكثر خطورة، إيران، ويصد كل حلفائها في الغرب والعالم العربي.

‏في وقت مبكر من الحرب، كان القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون يخبرونك أن الزعماء العرب المعتدلين يريدون من إسرائيل أن تمحو حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين التي يكرهها كل ملك عربي.

‏كان من المؤكد ان هولاء القادة العرب كانوا يودون القضاء على حماس، لو كان من الممكن أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة مع وقوع عدد قليل من الضحايا المدنيين لكن من الواضح الآن أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك، وأن إطالة أمد الحرب ليس في مصلحة الدول العربية المعتدلة، وخاصة السعودية.

‏من المحادثات التي أجريتها هنا في الرياض وفي واشنطن، يمكنني وصف وجهة نظر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الغزو الإسرائيلي لغزة اليوم على النحو التالي: اخرجوا في أسرع وقت ممكن.

‏كل ما تفعله إسرائيل في هذه المرحلة هو قتل المزيد والمزيد من المدنيين، وتحويل السعوديين الذين فضلوا التطبيع مع إسرائيل ضدها، وخلق المزيد من المجندين لتنظيم القاعدة وداعش، وتمكين إيران وحلفائها، وإثارة عدم الاستقرار، وإبعاد الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها هذه المنطقة.

‏إن فكرة محو حماس “مرة واحدة وإلى الأبد” هي حلم بعيد المنال من وجهة النظر السعودية وإذا كانت إسرائيل تريد الاستمرار في القيام بعمليات خاصة في غزة للقضاء على قيادة حماس، فلا مشكلة لكن إلا تتواجد القوات الاسرائيلية في غزة بشكل دائم.

‏يرجى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن والتركيز بدلاً من ذلك على اتفاق التطبيع الأمني ​​بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل والفلسطينيين.

‏هذا هو الطريق الآخر الذي يمكن لإسرائيل أن تسلكه الآن – وهو الطريق الذي لا يدعو إليه أي زعيم معارضة إسرائيلية رئيسية باعتباره الأولوية القصوى، ولكنه الطريق الذي ترسخه إدارة بايدن والسعوديون والمصريون والأردنيون والبحرينيون والمغاربة والإماراتيون.

‏النجاح ليس أمراً مؤكداً بأي حال من الأحوال، لكن “النصر الكامل” الذي يعد به نتنياهو لا يضمن النجاح ايضاً.

‏يبدأ هذا الطريق الآخر بتخلي إسرائيل عن أي غزو عسكري شامل لرفح، التي تقع قبالة الحدود مع مصر مباشرة، وهي الطريق الرئيسي الذي تدخل من خلاله الإغاثة الإنسانية إلى غزة بالشاحنات ويعيش في المنطقة أكثر من 200 ألف مقيم دائم، كما تضم ​​الآن أكثر من مليون لاجئ من شمال غزة. وهو أيضًا المكان الذي يُقال إن آخر أربع كتائب لحماس سليمة تتحصن فيه، وربما زعيمها يحيى السنوار.

‏لقد أخبرت إدارة بايدن نتنياهو علنًا أنه لا يجب عليه الانخراط في غزو واسع النطاق لرفح دون خطة موثوقة لإبعاد هؤلاء المدنيين الذين يزيد عددهم عن المليون من الطريق – وأن إسرائيل لم تقدم مثل هذه الخطة بعد ولكنهم في السر يكونون أكثر صراحة ويقولون لإسرائيل: لا غزو واسع النطاق لرفح.

‏وقد عبر لي أحد كبار المسؤولين الأميركيين عن الأمر بهذه الطريقة: “نحن لا نقول لإسرائيل اتركوا حماس كما هي. نحن نقول إننا نعتقد أن هناك طريقة أكثر دقة لملاحقة القيادة، دون تسوية رفح حيًا بعد آخر”، وأصر على أن فريق بايدن لا يحاول تجنيب زعماء حماس العقاب – بل تجنيب غزة موجة أخرى من الخسائر المدنية الجماعية.

‏وأضاف المسؤول، دعونا نتذكر أن إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس موجودون في خان يونس، فقامت بتدمير جزء كبير من تلك البلدة بحثًا عنهم ولم تجدهم وفعلوا الشيء نفسه مع مدينة غزة في الشمال فماذا حدث؟ بالتأكيد، قُتل الكثير من مقاتلي حماس هناك، لكن العديد من مقاتلي حماس الآخرين ذابوا للتو في الأنقاض وظهروا الآن من جديد – لدرجة أن وحدة تابعة لحماس تمكنت في 18 أبريل/نيسان من إطلاق صاروخ من بيت لاهيا في شمال غزة باتجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية.

‏المسؤولون الأمريكيون مقتنعون بأنه إذا قامت إسرائيل الآن بتدمير رفح بأكملها، بعد أن فعلت الشيء نفسه في أجزاء كبيرة من خان يونس ومدينة غزة، وليس لديها شريك فلسطيني موثوق به ليخفف عنها العبء الأمني ​​المتمثل في حكم غزة الممزقة، فإنها ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق، وينتهي بنا الأمر بالتعامل مع تمرد دائم بالإضافة إلى أزمة إنسانية دائمة ولكن سيكون هناك فارق حاسم واحد: الولايات المتحدة قوة عظمى يمكن أن تفشل في العراق وتعود إلى سابق عهدها اما بالنسبة لإسرائيل، فإن التمرد الدائم في غزة سيكون معوقاً، خاصة مع عدم وجود أصدقاء.

‏ولهذا السبب أخبرني المسؤولون الأمريكيون أنه إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في رفح، رغم اعتراضات الإدارة، فإن الرئيس بايدن سيفكر في تقييد مبيعات معينة من الأسلحة لإسرائيل.

‏ليس لأن إدارة بايدن تريد تجنب المزيد من الضحايا المدنيين في غزة بسبب المخاوف الإنسانية، أو لأن ذلك من شأنه أن يزيد من تأجيج الرأي العام العالمي ضد إسرائيل ويجعل من الصعب على فريق بايدن الدفاع عن إسرائيل بل لأن الإدارة تعتقد أن الغزو الإسرائيلي واسع النطاق لرفح سوف يقوض احتمالات تبادل جديد للرهائن، وهو الأمر الذي يقول المسؤولون إن هناك الآن بصيص أمل جديد فيه، ويدمر ثلاثة مشاريع حيوية كانت تعمل عليها لتعزيز قدرات إسرائيل الأمنية على المدى الطويل.

‏الأول يتلخص في إنشاء قوة حفظ سلام عربية قادرة على الحلول محل القوات الإسرائيلية في غزة، حتى تتمكن إسرائيل من الخروج ولا تظل عالقة في احتلال غزة والضفة الغربية إلى الأبد حيث تناقش دول عربية عدة إرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة لتحل محل القوات الإسرائيلية، التي سيتعين عليها المغادرة – شريطة أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار – وسيتأثر وجود القوات رسميًا بقرار مشترك من منظمة التحرير الفلسطينية وهي الهيئة الجامعة التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ومن المرجح أيضًا أن تصر الدول العربية على بعض المساعدة اللوجستية العسكرية الأمريكية.

‏لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء بعد، لكن الفكرة قيد الدراسة النشطة.

‏والثاني هو الاتفاق الدبلوماسي الأمني ​​الأمريكي السعودي الإسرائيلي الفلسطيني الذي اقتربت الإدارة من وضع اللمسات الأخيرة على شروطه مع ولي العهد السعودي ويتالف من عدة مكونات، لكن المكونات الثلاثة الرئيسية بين الولايات المتحدة والسعودية هي: 1) اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنها إزالة أي غموض بشأن ما ستفعله أمريكا إذا هاجمت إيران المملكة وسوف تهب الولايات المتحدة للدفاع عن الرياض، والعكس صحيح و 2) تسهيل وصول السعودية إلى الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا و 3) اتفاق نووي مدني خاضع لرقابة مشددة من شأنه أن يسمح للمملكة بإعادة معالجة رواسب اليورانيوم الخاصة بها لاستخدامها في مفاعلها النووي المدني.

‏في المقابل، سيعمل السعوديون على كبح الاستثمارات الصينية داخل السعودية وكذلك أي علاقات عسكرية وبناء أنظمتها الدفاعية من الجيل التالي بالكامل باستخدام الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة لمصنعي الدفاع الأمريكيين ويجعل الجيشين قابلين للتشغيل المتبادل تمامًا.

‏يرغب السعوديون، بما لديهم من طاقة رخيصة ومساحات مادية وفيرة، في استضافة بعض مراكز معالجة البيانات الضخمة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا الأمريكية لاستغلال الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه تكاليف الطاقة المحلية والمساحات في الولايات المتحدة نادرة للغاية لدرجة أن أصبحت مراكز البيانات الجديدة أكثر صعوبة في البناء في بلادنا.

‏كما ستقوم السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط أن يلتزم نتنياهو بالعمل نحو حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

‏وأخيرًا، ستجمع الولايات المتحدة إسرائيل والسعودية والدول العربية المعتدلة الأخرى والحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في بنية أمنية واحدة متكاملة لمواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية بالطريقة التي فعلتها على أساس مخصص عندما هاجمت إيران إسرائيل في 13 أبريل رداً على غارة إسرائيلية على بعض كبار القادة العسكريين الإيرانيين المشتبه في قيامهم بإدارة عمليات ضد إسرائيل، والذين كانوا يجتمعون في مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا.

‏لن يجتمع هذا التحالف على أي أساس مستمر دون خروج إسرائيل من غزة والالتزام بالعمل نحو إقامة الدولة الفلسطينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبدو الدول العربية وكأنها تحمي إسرائيل بشكل دائم من إيران إذا كانت إسرائيل تحتل غزة والضفة الغربية بشكل دائم، ويعلم المسؤولون الأمريكيون والسعوديون أيضًا أنه بدون مشاركة إسرائيل في الصفقة، فمن غير المرجح أن تمر المكونات الأمنية الأمريكية السعودية عبر الكونجرس.

‏يريد فريق بايدن إكمال الجزء الأمريكي السعودي من الصفقة حتى يتمكن من التصرف مثل حزب المعارضة الذي لا تملكه إسرائيل الآن ويكون قادرًا على القول لنتنياهو: يمكن أن نتذكرك كزعيم ترأس أسوأ ما في إسرائيل والمتمثل في الكارثة العسكرية في السابع من أكتوبر أو القائد الذي أخرج إسرائيل من غزة وفتح الطريق للتطبيع بين إسرائيل وأهم دولة إسلامية.. ويريد بايدن أن يطرح هذا الخيار علناً حتى يتمكن كل إسرائيلي من رؤيته.

‏لذا اسمحوا لي أن أنهي من حيث بدأت: إن مصالح إسرائيل على المدى الطويل تكمن في الرياض، وليس في رفح وبطبيعة الحال، ليس أي منهما بالأمر المؤكد وكلاهما يأتي مع المخاطر وأنا أعلم أنه ليس من السهل على الإسرائيليين أن يزنوا هذه الأمور في حين أن العديد من المتظاهرين العالميين هذه الأيام يهاجمون إسرائيل بسبب سلوكها السيئ في غزة ويمنحون حماس تصريحاً مجانياً ولكن هذا هو ما يريده القادة: إثبات أن الطريق إلى الرياض له مردود أكبر بكثير في النهاية من الطريق إلى رفح، الذي سيكون طريقاً مسدوداً بكل معنى الكلمة.

‏أحترم تماما أن الإسرائيليين هم الذين سيتعين عليهم أن يتعايشوا مع هذا الاختيار وأريد فقط التأكد من أنهم يعرفون أنه متاح. ‏