ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟

النهار

شوهد نائب قواتي “يغازل” مسؤولة في “تيار المردة” ويضحكان معاً متجاوزين التباعد السياسي القائم.

تشن حملة على نائب شمالي جديد من متضررين لانه يقدم نموذجاً جديداً من العمل رغم اعترافه بصعوبة تحقيق انجازات في هذه الظروف.

يمضي بعض المرجعيات السياسية ورؤساء أحزاب ووزراء ونواب إجازات الأعياد في دول أوروبية ومجاورة.

لوحظ إقفال عدد كبير من المحال في شارع الحمرا، وارتفاع معدل وجود مطاعم ومتاجر مستثمروها من جنسيات غير لبنانية.

الجمهورية

قال دبلوماسي عريق انّه بات اكثر اقتناعاً من انّ حلّ الأزمة الرئاسية في لبنان مؤجّل الى ما بعد استحقاقات المنطقة.

نقل عن مسؤول حزبي قوله ان عوامل التفجير في لبنان كثيرة جداً، الاّ انّ صاعقها في يد مايسترو خارجي لا يريد التوتير.

اعتبر مواكبون لحراك إطار نيابي انّ قوته تكمن في ضعفه الذي يسمح لدوره السياسي بأن يكون مقبولاً من جميع الأطراف.

اللواء

نقل مصدر ثقة عن مرجع كبير أن الركود يحيط بالحركة الرئاسية، ولا معطيات على خطوات قد تؤدي إلى نتائج عملية.

لتاريخه، ما تزال هيئة الاغاثة والمؤسسات الانسانية بعيدة عن تقديم أية مساعدات عينية أو غير عينية للنازحين الجنوبيين.

لم تتمكن جمعيات خيرية من استعادة مبالغ قليلة من المصارف حيث تودع هذه الأموال في حسابات لها في البنوك العاملة.

نداء الوطن

يتردّد أنّ نائباً طرابلسياً معارضاً اشترى رقماً خلوياً مميزاً بقيمة عشرة آلاف دولار.

تتّجه الأنظار يوم الإثنين إلى بكركي للتأكد مما إذا كان الحضور الدبلوماسي سيؤشّر إلى أن حراك دولة أوروبية سيوصل إلى نتيجة رئاسية أو أنّه كلاسيكي كما درجت العادة.

كانت لافتة مشاركة نائب شمالي في ورشة عمل لحزب خصم ما طرح علامات استفهام عمّا إذا كانت المشاركة شخصية أو أتت بقرار من القيادة ما قد يدل على فتح مرحلة جديدة والتحضير لقضايا سياسية.

البناء

نوّهت مصادر حكومية بروح الوحدة التي تجسدها العلاقة بين القوى الإسلامية بصورة وضعت مناخات المذهبية خلفها، وقالت إن الاتفاق السعودي الإيراني أراح العلاقة بين المذاهب من عبء المناخات المتوترة، لكن طوفان الأقصى وتفاعل حزب الله معه ومثله المقاومة في اليمن والعراق خلق مناخاً من التقدير الواسع في أوساط الطائفة السنيّة على الصعيد العربي عموماً، وفي لبنان بصورة خاصة. وجاءت مشاركة الجماعة الإسلامية في أعمال المقاومة واستهداف الاحتلال لها واستهدافه المؤسسات الإنسانية دون تمييز مثل ما جرى في الهبارية أمس، لتعمّد هذه الوحدة بالدم.

قالت مصادر أمنية رسمية إن كل الرواية المتداولة حول دخول مجموعة من حزب الله الى بلدة رميش لإطلاق صواريخ من البلدة عارية عن الصحة، وهي من نسج الخيال. وإن القيادات السياسية التي تداولت الرواية وبنت على أساسها مواقف تسرّعت في مواقفها قبل التحقق من صحة المعلومات. وإن هذا التسرع يسمح لخصومها بالتساؤل عمّا اذا كانت الرغبة بالإساءة الى حزب الله تتقدّم عندها على المصداقية من جهة وروح المسؤولية من جهة موازية.

الأنباء

غياب الحديث عن استحقاق أساسي رغم اقتراب المهل الدستورية ما يؤكد أنه أصبح بحكم المؤجّل.