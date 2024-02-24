ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية اليوم؟

النهار

ينقل عن رئيس كتلة نيابية أن الاتصالات بين السعودية وإيران التي قد تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء حرب غزة، يمكن أن تحمل الرئيس تمام سلام مجدداً الى السرايا.

استرعت الانتباه برقية رئيس حزب وزعيم سياسي، للقيادة السعودية بالتهنئة بذكرى التأسيس وما حملته من عبارات تحمل أكثر من دلالة

نداء الوطن

تقول المعلومات إنّ معضلة عدم الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، لا تكمن في حقوق هؤلاء، وإنما في كون أكثر من نصفهم ما دون الستين، وبالتالي سيرتّبون أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة نتيجة المدة الطويلة لاستفادتهم من هذه الحقوق، فضلاً عن العدد الكبير الذي سينضم إليهم سنوياً.

يتردد أنّ مؤتمراً لدعم الجيش سيعقد في ايطاليا مطلع آذار المقبل كموعد مبدئي، تنظمه روما ودعت اليه قادة جيوش أوروبيين، ويهدف إلى البحث في سبل دعم الجيش، وقد أكدت أكثر من دولة استعدادها للمشاركة بينها إسبانيا، ألمانيا وبريطانيا.

في ظل الأزمة المتفاقمة في دوائر النفوس، قامت موظفة في دائرة الكورة بإنجاز أعداد من معاملات إخراج القيد سراً ووزعتها على مخاتير من اتجاه سياسي دون مخاتير آخرين الأمر الذي أحدث إشكالات بين المخاتير وإحراجات ونزاعات بين مقدمي الطلبات.

الجمهورية

سيتم تقديم طعن في قرار حكومي الأسبوع المقبل في مجلس الشورى.

تجري اتصالات كثيفة لتصعيد كبير في الشارع يجمع عدة روابط ومتقاعدين.

لقاءات مكثفة في الكواليس بين مكونات مسيحية غير حليفة للضغط في ملف يتعلق بجبل لبنان، ويجري التحضير لتحركات ومواقف تصعيدية من اجل عودة العمل الى دوائر رسمية متوقفة منذ أكثر من سنتين.

اللواء

ما يزال خبراء يستبعدون حدوث تطور خطير على الجبهة الجنوبية، لأسباب متعددة، أبرزها «الاحباط» لدى جنرالات الحرب!

وفق معطيات لدى شخصيات فاعلة، فإن قيادات في الصف الأول في حزب بارز، ليس لديهم الوقت لتلبية رغبات بمواعيد لسياسيين بصرف النظر عن مواقعهم.

صرف النظر عن إعادة انتشار قوات التحالف الدولي في دولة حيوية بانتظار جلاء تطورات كثيرة.