نتنياهو ونصرالله يتوعّدان بالمفاجآت... ماذا سيحصل جنوباً؟

على وقع التوعُّد المتبادَل بـ «المفاجآتِ في الميدان» بين إسرائيل و«حزب الله»، يطلّ الأسبوع اللبناني الطالع على مشهدٍ سيتقاسمه الواقعُ العسكري على جبهة الجنوب و«الموصول بإحكامٍ» مع حرب غزة، كما الديناميةُ المستعادة في ما خص الأزمة الرئاسية والتي ستعبّر عنها عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – إيف لودريان إلى لبنان، وبينهما قضية النزوح السوري التي تَحضر غداً في مؤتمر بروكسيل على وقع رفْعها في بيروت إلى مصاف «القنبلة الموقوتة».

ووفق أوساط مطلعة، فإن استشرافَ مآلات الحرب المحدودة جنوباً صعبٌ في ضوء عدم إمكان الجزم بما إذا كانت تل أبيب ستجعل أي هدنة في غزة، بحال وُلدت هذه المرة، تَسْري تلقائياً على الجبهة مع «حزب الله» أم أن تصعيداً ما قد يشكل «ممر النار» الإلزامي لوضع المسار السياسي الذي أرسا ركائزه الموفد الأميركي آموس هوكستين على سكة التنفيذ استناداً إلى نسخة «معدّلة» من القرار 1701 – كما تم تطبيقه منذ 2006 – تراعي ما ظهّرتْه المواجهات منذ 8 تشرين الأوّل الماضي من الحاجة الى ترتيبات أمنية أو ضماناتٍ على مقلبي الحدود.