نقص فاضح في التحضيرات اللوجستية للانتخابات

جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:

تحدثت مصادر سياسية متابعة عن الكثير من المطبّات والفجوات التي ترافق العملية الانتخابية، كاشفةً عن نقص فاضح في التحضيرات اللوجستية ومن أبرزها الكهرباء، متسائلة عن مدى قدرة شركة كهرباء لبنان الالتزام بالقرار الذي تم الإعلان عنه بأنها ستقوم بتأمين 14 ساعة كهرباء في مراكز لجان القيد. وبالتالي كيف ستتم أعمال الفرز التي تبدأ لحظة اقفال الصناديق وقد تستمر الى ما بعد منتصف الليل أو حتى ساعات الفجر الأولى في ظل لوائح كثيرة ومعقدة، وبالتالي مَن يضمن شفافية أعمال الفرز في حال انقطاع الكهرباء. هذا عدا الأمور اللوجستية الأخرى من مالية وغيرها.

المصادر رأت، عبر “الانباء” الالكترونية، أنه من غير المنطقي ترك الأمور على عاتق البلديات التي بغالبيتها لا تملك ثمن مادة المازوت وتأمين الكهرباء للناس لمدة ست ساعات يومياً، لأن المطلوب من البلديات تأمين أكثر من مولد أو مولّدين لكل قلم.

توازياً، أعرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا في حديث مع “الانباء” الالكترونية عن خشيته من أن تكون التحضيرات اللوجستية التي يتحدثون عنها مجرد حبر على ورق ما قد يؤثر على العملية الانتخابية، سائلاً: “ما علاقة مجلس الدفاع الأعلى بالانتخابات النيابية وما الرابط بين عمله كمجلس دفاع وانتخابات محلية، وما دخل مجلس الدفاع بأمور صغيرة كهذه؟ فعمله يقتصر على الامور الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية او موضوع السلاح ولا علاقة له بالقضايا اليومية”.