هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يتداول في الصالونات السياسية مجدداً اسم السفير جورج خوري كمرشح يمكن أن يكون مقبولاً من أكثر من طرف سياسي في الداخل والخارج ولا يعلم إذا كان الطرح للتداول الجدي أو لاحراق اسم صاحبه ويتردد لدى متابعين أنه سيصار لاحقاً الى طرح اسم نائب سابق بعد تأمين حد أدنى من التوافق عليه.

لوحظ غياب النشاط عن مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الماضي.

يتخوف متابعون من حصول أي عاصفة جوية جديدة ربطاً بما جرى أخيراً من انهيارات في الطرقات والتصدعات، اذ يتخوفون من كارثة يشهدها البلد، في ظل غياب أي تمويل لدى الوزارات المعنيّة وإفلاس البلديات.

يُلاحظ أن عروضاً هائلة من شركات سياحية في لبنان، تنهال على اللبنانيين للسفر إلى دول مجاورة وبأسعار منخفضة.

يتردد أن إبعاد إحدى الموظفات عن موقعها في وزارة التربية مرده الى رفضها المصادقة على شهادات وافادات مزورة وعدم رضوخها لضغوط سياسية.

نداء الوطن

عُلم ان دولة من «الخماسية» قد لا ترسل مجدداً الى لبنان موفدها الخاص، بعد ترشيح رئاسي عرَّضها لانتقادات شديدة.

تبين أنّ وزارة العدل والاتحاد الأوروبي والـ undp دعت إلى حفل إطلاق «منتدى العدالة» في قصر العدل في 29 شباط الحالي، من دون إشراك نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس في تنظيم هذا المنتدى، ما أثار غضب المحامين واحتجاجهم حيال هذا التهميش.

يتردد أن مرجعاً نيابياً إستبعد مستشاراً لعب دوراً واسعاً في ملف بارز، عن لقاءاته واتصالاته بالجانب الأميركي.

اللواء

بدأت المصارف ربط ميزانياتها بدولار السوق، بطلب رسمي من المركزي، لتخفيف الكتلة النقدية الورقية.

فوجئت أوساط سياسية باعتبار مطالبة دولة مجاورة دبلوماسياً، بموضوع «الأبراج الشرقية» بأنها نوع من الإهانة!

أبلغت جهات لبنانية أن ملف التهدئة إيجاباً أو سلباً، هو بيد الجانب الأميركي، بعد التوصل إلى «هدنة في غزة».

الجمهورية

طلب مرجع مسؤول من موفد بارز ان يقدم ورقة خطية بما يطرحه من افكار لحل في الجنوب.

اعترض سفير بارز على ربط مهمة موفد مهام لجنة معنية بمساعدة لبنان في استحقاق مهم.

كشف مرجع سياسي ان الوفود الاميركية والأوروبية لا تحمل اي ّ تهديدات للبنان وإنما تتفهم ان وقف القتال في غزة يوقف القتال فوراً في الجنوب.

الانباء

موعد زيارة خارجية كانت مرتقبة آخر هذا الشهر الى لبنان لم يُحدّد بعد.

خطوة مهمة على خط استحقاق أساسي وان كانت غير محسومة النتائج.