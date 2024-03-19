هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

أدّى دخول وزير الاقتصاد مع مرافقين معزّزين بكل أنواع الأسلحة وملثمين على بائع خضار متقدّم في العمر إلى وقوعه أرضاً ظنّاً منه أنّها عصابة إذ لم يتعرّف إلى الوزير.

تأخر عدد كبير من ذوي التلامذة عن اللحاق بأولادهم أمس لدى خروجهم من المدارس في بعبدا بعدما تم إقفال الطرقات وتحويل السير وتأخير المواطنين لتسهيل وصول مسؤول أمني إلى صالة إحدى الكنائس لتقديم واجب العزاء.

يردد مرجع سياسي في مجالسه إستحالة انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء الحرب، ويؤكد أن كل ما يجري هو وقت ضائع والآتي أعظم

يلاحَظ أن بعض قوى الممانعة قلصت إفطاراتها على نحو لافت لظروف واعتبارات أمنية ربطاً بحرب غزة والجنوب.

الجمهورية

أشاد مرجع روحي مسيحي خلال لقاء ديبلوماسي، برئيس تيار. وقال انّه ابن عائلة مارونية كريمة. واكّد انّه سيكون اول من يهنئه إذا فاز برئاسة الجمهورية. وذلك في سياق تأكيده انّه لا يعارض ترشيح فرنجية ولا أي مرشح للرئاسة.

استبعد سفير عربي ان تؤدي نهاية الحرب إلى إرساء السلام في الشرق الأوسط.

يصرّ سياسي مخضرم على انّ استحقاقاً كبيراً سيرى النور خلال شهر حزيران، فيما يرى مسؤول كبير انّ الاستحقاق قد يتمّ قبل ذلك.

اللواء

أبدى نائب بقاعي تخوفه من قرار وزير الطاقة إسترداد إمتياز كهرباء زحلة وجود صفقة جديدة لمصلحة فريق الوزير المعني!

تساءل قطب سياسي مخضرم عن الجهة التي تقف وراء الحملة الصحفية التي استهدفت مرشحاً رئاسياً في يومين متتاليين، وفي صحيفتين الأولى محسوبة على المعارضة، والثانية على الممانعة !

سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة إجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان!

نداء الوطن

منسّقة سابقة لبرنامج تابع لإحدى المنظّمات الدولية، عادت إلى الواجهة بعد صدور قرار قضائي بمنعها من السفر، وذلك في قضية خرق أمني.

بدأت الشكوك تحوم حول أمين سرّ تكتل نيابي، بعدما لمس أكثر من عضو في التكتل أنّه يلتقي سرّاً مرشّحاً رئاسياً ويعمل على تأمين أصوات له من داخل التكتل، مقابل الحصول على حقيبة وزارية في المستقبل.

حتى الآن، لم يتحدّد موعد لزيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قطر، ولو أنّ الدعوة وجِهّت إليه.

البناء

قال مصدر دبلوماسي على صلة بمفاوضات الدوحة إن السقف المرتفع لكلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتسبّب بفشل المفاوضات، لأنه لا يتحمل مسؤولية الفشل في مناخات داخلية ودولية ليست لصالحه. وتوقع المصدر تراجع نتنياهو عن معركة رفح وعن الحديث عن حرب على لبنان لامتصاص النقمة التي تتسبب بها مواقفه، وقيامه بتسهيل إدخال المساعدات الى غزة وتمديد وجود وفده المفاوض في الدوحة حتى لو لم يكن في الأفق فرصة اتفاق على الأقل حتى نهاية رمضان.

قال مرجع سياسي إن نسبة الـ”المشاهير” الذين يجاهرون بخيارات نافرة في السياسة والثقافة لا تعبر عن نسبة حضور مواقفهم في المجتمع، ولذلك فإن التصادم معهم بأدوات قانونية عندما يروّجون لظواهر مثل “التطبيع مع إسرائيل” أو “المثلية الجنسية” يمنحهم فرصة الضجيج والتحرك واكتساب تأييد خارجي تحت عنوان الحريات، خصوصاً أن هذه الدعوات تلقى تأييد الغرب ولبنان بغنى عن هذه المعارك التي تمنح هؤلاء فوزاً سهلاً والتي صار تكرارها يطرح سؤالاً حول ما إذا كان المقصود تلميع صورة هؤلاء وتعظيم شأنهم، داعياً إلى حصر أي ملاحقات قانونية وأمنية وقضائية بحالات التثبت من جرم جزائي بالتخابر مع جهة أجنبية أو مع العدو.

الأنباء

غياب لافت لإحدى الشخصيات عن اجتماع رفيع مع مرجعية فريقه السياسي.

تقاطع لافت بين حراكين ما يعكس تنسيقاً واضحاً في الطروحات.