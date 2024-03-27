هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

يستمر الفلتان الأمني في أحياء طرابلس من دون القدرة على ضبطه رغم محاولات مستمرة من الجيش بما يذكر بحقبة ماضية تفلتت فيها الأمور تدريجاً في المدينة.

تعرّض أحد المحافظين لحملة سخرية من جمهور واسع بعدما صار يكثر من التغريد وينقل عن مواقع الكترونية معلومات غير دقيقة.

تشهد معظم المدن والمناطق برودة في التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية، بعدما تبدى للجميع ان ثمة صعوبة لإجرائها في هذه المرحلة.

تسجّل حركة لافتة للنازحين في المحال التجارية في شهر رمضان، ومرد ذلك إلى حصولهم على الأموال بالعملة الصعبة من المنظمات الدولية، ربطاً بعملهم في معظم القطاعات.

الجمهورية

توقّع سفير دولة اوروبية أن يبقى وضع الجنوب ولبنان عموماً بين هدوء نسبي وتصعيد، حتى يتم عقد مؤتمر دولي لحل الازمات في المنطقة.

نُقِلَ عن نائب انّ الحزب الذي ينتمي إليه يتعامل مع مبادرة تكتل الاعتدال من باب مقارنتها بمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية. وتساءل: هل يريدون منّا ان نُلغي مبادرة بري؟

لم يبدّل تنظيم فاعل في خياراته الرئاسية مُعاكساً توقعات البعض لهذا التبديل، بل ازداد تمسّكاً بها وإصراراً عليها أكثر من ذي قبل.

اللواء

تتشدّد دولة كبرى على منع توسع الحرب في الشمال، والسعي لإنهاء حرب غزة، حفاظاً على وتيرة معقولة لسعر النفط العالمي!

لمس مرجع بارز جدية ومسؤولية في مبادرة نيابية، معوِّلاً على أهمية استمرارها بالتنسيق مع مبادرات اخرى..

حظي مرشح لرئاسة حكومة لمواجهة صعوبات مالية وإعمارية كبرى بمروحة من الموافقات قبل التكليف رسمياً..

نداء الوطن

يتردّد أنّ نائباً طرابلسياً معارضاً اشترى رقماً خلوياً مميزاً بقيمة عشرة آلاف دولار.

تتّجه الأنظار يوم الإثنين إلى بكركي للتأكد مما إذا كان الحضور الدبلوماسي سيؤشّر إلى أن حراك دولة أوروبية سيوصل إلى نتيجة رئاسية أو أنّه كلاسيكي كما درجت العادة.

كانت لافتة مشاركة نائب شمالي في ورشة عمل لحزب خصم ما طرح علامات استفهام عمّا إذا كانت المشاركة شخصية أو أتت بقرار من القيادة ما قد يدل على فتح مرحلة جديدة والتحضير لقضايا سياسية.

البناء

دعا قياديّ في محور المقاومة إلى إعداد جدول مقارن بين محاور الصراع الجديدة التي تفجرت في كيان الاحتلال بفعل طوفان الأقصى والحرب عليه خارجياً وداخلياً وقراءة خطها البياني مثل الشارع الغربي والعلاقات الاميركية الإسرائيلية والتشظي السياسي الداخلي، مقابل ردم الفجوات في علاقة قوى محور المقاومة ببيئات عديدة وخطها البياني كحال أنصار الله في اليمن على الصعيد العربي، وبالتوازي إلى جدول مقارن بين استنفاد الكيان وداعمه الأميركي فرص فتح جبهات واستخدام أدوات تعزز وضعهما في الحرب مثل أزمة نفاد الذخائر مقابل الكثير من الفرص التي لم يتم تحريكها أو إشباع توظيفها بعد بالنسبة لمحور المقاومة كمثل جبهة البحر المتوسط من العراق وجبهة الجولان من سورية وسواها، مستخلصاً أن عامل الوقت يعمل لصالح المحور بوضوح.

قال خبير في الشؤون الدولية إنه بالرغم من حرص كل من ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال على عدم إلحاق الأذى بالعلاقة الاستراتيجية بين أميركا والكيان خلال إدارة الخلاف الفعلي او الشكلي بينهما، فإن هذا الحرص لن يفيد طالما أن محرك الخلاف ليس تباعداً فكرياً أو أخلاقياً يمكن التوصل إلى تسويات فيه أو إدارته بعقلانية، بل هو نابع عن خضوع كل من الطرفين لمتطلبات محاكاة جمهور انتخابي في لحظة حرجة يخشى فيها السقوط ولكل من جمهور اليمين الإسرائيلي وجمهور اليسار في الحزب الديمقراطي معايير على درجة من التناقض الجذري ما يجعل الخلاف الذي انطلق يتسع ويتعمّق بسرعة.