هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

اللواء:

همس

يفيد قادمون من الخارج أنّ تحسنًا طرأ على وساطة دولة مع أخرى نافذة في ما خص العلاقة مع شخصية لبنانية.

لغز

كثفت الجهات الأممية الاتّصالات مع المسؤولين الرسميين والأمنيين على خلفية أخذ الحيطة من انهيار غير محسوب للوضع الجنوبي على نطاق واسع.

نداء الوطن:

يتردد أنّ وزيراً سابقاً هو من صاغ استشارة قانونية لشركة «ألفا» كما لشركة خاصة مهتمة بالحصول على عقد المحفظة الإلكترونية من شركة الخلوي.

تشهد أروقة قصر العدل تململاً من أحد القضاة الذي تربطه علاقة قربى بشاغل منصب قضائي رفيع يتصرف وكأنه الآمر الناهي ويتواصل مع الأجهزة الأمنية ومن المرجح أن يواجه الأمر حركة اعتراضية.

الجمهورية:

يؤكد مسؤول بارز أنّ الوقت لم يحن بعد لإنتاج الحلول للقضايا الحساسة ولكن المطلوب أن يستمر الحراك والاستعداد لملاقاة هذه الحلول فور جهوزها في الوقت المناسب.

الأنباء:

متابعة لافتة

المتابعة الأمنية للتطورات الخطيرة في الأيام الماضية كانت لافتة من حيث السرعة والإحاطة بالتداعيات والتنسيق مع المرجعيات.