هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

النهار

تردد أن تباعداً في الأفكار حيال العلاقة مع “حزب الله” يسود العلاقة ما بين الرئيس ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خصوصاً بعد مرور ذكرى توقيع ورقة التفاهم في 6 شباط من دون أي اتصال بين الطرفين للتذكير به أو احيائه ما يعني أنه تجاوز مرحلة الموت السريري.

نفت مصادر وزارية أن يصدر أي قرار اليوم بشأن تحديد سعر الدولار المصرفي بـ 25 ألف ليرة بدل 15 ألفاً المعمول به حالياً وأن القرار المتوقع لا يزال قيد التشاور خصوصاً أن وزير المال يفضل صدوره عن مصرف لبنان وقد أبلغ الأخير المعنيين بأنه لن يقدم على الخطوة.

يبدي رؤساء وأعضاء بلديات امتعاضهم من أخبار متداولة عن التمديد للبلديات مرة جديدة بعدما فقدوا القدرة على المبادرة والعمل وباتوا ينشدون المغادرة.

الجمهورية

لوحظ فتور في العلاقة بين أحد المسؤولين وشخصية نيابية على خلفية ما إعتبره المسؤول المذكور إفتراء على أحد المراجع.

اعتبر حزب بارز ان ما سمّي بخطة ليس سوى شرط اسرائيلي تعجيزي يستحيل القبول به.

أثار إقتراح لجنة الإدارة والعدل النيابية حول تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان موجة إعتراض واسعة في هيئة علمانية.

اللواء

لم يُسجَّل أي تواصل بين سعد الحريري ووليد جنبلاط، خلال فترة وجود الأول في بيروت، وذلك بخلاف ما كان متوقعاً بعد صدام وزير التربية مع تيار المستقبل الأخير!

حرص نواب من كتلة التيار الوطني الحر على زيارة بيت الوسط بغض النظر عن موقف رئيس التيار، والقطيعة بينه وبين رئيس تيار المستقبل منذ تداعيات إنتفاضة ١٧ تشرين!

طلب مرجع سياسي إعداد لوائح بالمراكز الفارغة في الدولة، وتلك التي يتم إشغالها بالتكليف من قبل موظفين من طوائف أخرى، ليصار إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في الإدارات العامة!

نداء الوطن

شبّه مصدر تربوي ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالعرس الجماعي نظراً لتضمّنه أسماء عدد من زوجات الأساتذة والنافذين من غير المستوفيات شروط التفرّغ على حساب عدد من الأستاذات المتعاقدات منذ العام 2014.

توافقت وزارة المالية مع رئاسة الحكومة على تخصيص فائض اعتمادات المساعدات الإجتماعية التي جرى تدويرها من موازنة العام 2023 لدعم الموظفين في التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والمديرية العامّة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

في آخر إحصاء لحجم الدمار في القرى الحدودية تبيّن أن 30% من الوحدات السكنية قد تضرّرت بنيتها جزئياً و20% منها قد تدمّرت كلياً و15% طالتها أضرار جعلتها غير صالحة للسكن.

البناء

قال مصدر سياسي تابع لقاءات المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إن بين سطور اللقاءات والتأكيد على رغبة واشنطن بالتهدئة والسعي لتخفيض مستوى التصعيد سعياً أميركياً لمحاولة معرفة نيات حزب الله تجاه حدود التصعيد الذي يمكن أن يذهب إليه، ما لم يتم التوصل الى تقديم عرض تفاوضي يُرضي حركة حماس في المفاوضات الجارية في القاهرة، وماذا لو بدأ الهجوم الإسرائيلي على رفح؟

تعتقد مصادر دبلوماسية مشاركة في مؤتمر ميونيخ أن هناك مشاورات عالية المستوى تجري بين دول معنية بمسار التفاوض حول وقف الحرب في غزة، وأن هناك مسودة يعتقد أصحابها أنها تمثل حلاً وسطاً بين المقاربتين الفلسطينية والإسرائيلية، لكنها تنتظر عرضها على الطرفين ومعرفة حظوظها في النجاح. وقالت إن المساعي تجري تحت تهديدين واحد من بنيامين نتنياهو ببدء معركة رفح رغم التحذيرات من وقوع مجزرة كبرى، والثاني من السيد حسن نصرالله برفع وتيرة الضغط من جبهة لبنان رغم التحذيرات من مخاطر التدحرج نحو حرب كبرى.