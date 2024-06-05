هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحليّة

النهار

يقول نائب عضو في لجنة المال والموازنة إن ما حصل أول من أمس كان مفتعلاً لتطيير الجلسة وان عدداً من النواب وقعوا في فخ آخرين خططوا للتعطيل.

يؤكد احد كبار المصرفيين ان عدم اقرار خطة النهوض بالقطاع مردّه الى رغبة فريق سياسي بالابقاء على اقتصاد الكاش حماية لمصالحه ولو أدى ذلك الى مزيد من تدمير القطاع وضياع حقوق المودعين.

شكك مسؤول أمني سابق في كيفية تنفيذ قرار رئيس الحكومة بسحب عناصر الحماية لعدد كبير من الشخصيات بشكل مخالف للقانون معتبراً انهم يستمرون باشكال عدة وبلباس مدني.

تزيد وتيرة الاعتراض في اوساط “التيار الوطني الحر” في منطقة بعبدا، على قرار متوقع لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بفصل النائب الان عون من صفوف التيار باعتبار انه من افضل النواب وله قاعدة شعبية كبيرة وتربطه علاقات جيدة مع معظم الافرقاء.

يراقب اللبنانيون عملية تقاذف المسؤوليات تجاه اعادة تحديد سعرالدولار المصرفي والعمل على ارجاء القرار تحت سقف عدم تحديد المسؤولية.

الغى عدد من السياسيين مناسبات اجتماعية كانوا دعوا اليها في الجنوب والبقاع الغربي خوفا من تطورات امنية مقبلة ولعدم تعريض ضيوفهم للخطر.

الجمهورية

ترفض الأوساط الفرنسية تسمية نتائج جولة الموفد جان إيف لودريان الأخيرة “بالفشل”، وتصفها “بالخيبة” من المسؤولين اللبنانيين.

الشغور الرئاسي بدأ قبل حرب غزة ولكن تسوية ما بعد الحرب ستشمل لبنان من بعبدا رئاسياً إلى الجنوب حدودياً.

خرج ديبلوماسي عربي بعد لقاءات أجراها بإنطباع أن انتخاب الرئيس بحاجة إلى صدمة سياسية تكسر حالة الجمود.

اللواء

تخوفت مصادر معنية لبنانية من تكرار سيناريو المواقف الدبلوماسية لجهة الوضع في الجنوب، على غرار ما يحصل في غزة.

في معلومات أصبحت بحكم الثابتة أن رئيس تيار معروف، رحّب خلال زيارته لدولة معنيّة بالاستحقاق باقتراح ترشيح موظف على رئيس مؤسسة أمنية.

ما تزال غالبية المصارف تقضّ مضاجع المودعين، سواء بدفعات التعتير أو حتى الامتناع عن إعطائهم ثمن دواء!

نداء الوطن

كانت لافتة مشاركة البطريرك بشارة الراعي ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس كامل أعضاء اللقاء في مؤتمر حركة سياسية ناشئة، ما يشير إلى رعاية كبيرة يحظى بها رئيس هذه الحركة من طرفي مصالحة الجبل وإلى احتمال ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف.

أدّى جهاز أمنيّ عربيّ دوراً في عملية الكشف عن خلية إرهابية، ما يدلّ على متابعة دولته للوضع اللبناني والتخوّف من حدوث هزّات أمنية.

تقوم إحدى الوزارات الخدماتية بتنفيذ مشاريع تراعي مصالح فريق الوزير السياسية، وتتغاضى عن مشاريع حيوية ومهمة.

البناء

قال خبراء ودبلوماسيون غربيون إن الحديث عن توجّه في كيان الاحتلال لشن حرب على لبنان على خلفية النتائج والتداعيات لتعاظم حضور المقاومة في جبهة شمال فلسطين المحتلة يبقى حديثاً سياسياً حتى لو صدر عن عسكريين. فهو محاكاة لجمهور غاضب وجيش يشعر بالعجز، لكن عندما توضع خرائط العمليات على الطاولة فإن الحقيقة التي يعرفها كل صناع القرار في الكيان هي أنهم سوف ينتقلون بالكيان إلى حرب تعادل عشر مرات حرب غزة، حيث مقابل الصاروخ من الجو صاروخ من الأرض ومقابل الكهرباء كهرباء ومقابل المطار مطار ومقابل محاولة الهجوم البري غير المؤكد هجوم بري مؤكد، ولذلك الأمثل هو تفعيل حركة الوسطاء لتخفيض مستوى التصعيد إذا كان وقف حركة الجبهة مستحيلاً وإذا استعصى ذلك يبقى خيار وقف الحرب في غزة هو الأمثل.

قال مصدر فلسطيني في قوى المقاومة إن الحركة الأميركية التي أطلقها المؤتمر الصحافي للرئيس جو بايدن شديدة الخطورة وتستدعي تعاملاً حساساً ودقيقاً فهي محاولة حشدت لها مجموعة أدوات دبلوماسية لإرغام المقاومة على القبول باتفاق لا ينصّ على إنهاء الحرب ولا يتضمّن التزاماً صريحاً بالانسحاب الشامل من قطاع غزة ولا فك الحصار عنه تحت شعار أن الاتفاق سوف يخلق ديناميكية تحقق هذه الأهداف، وأن الكلام الأميركي عنها يجب ان يكون بديلاً عن مطالبة المقاومة بنص صريح في الاتفاق حولها وبديلاً عن تصريح مباشر من حكومة الكيان بالموافقة على الكلام الأميركي، بينما الكلام هو عن مقترح إسرائيلي فيما يصفه بنيامين نتنياهو بأنه غير دقيق ومن ضمن الخطة السعي لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعم اتفاقاً لم يوجد ويطلب الضغط على فريق مفترض في الاتفاق هو حماس. وقال المصدر إن المسؤولية الكبرى اليوم هي على روسيا والصين لوقف هذه الخطة.

الديار

نقلت مصادر مقربة من سفير اوروبي ان وقف الحرب في غزة وفقا لخطة بايدن قد لا يشمل وقف الحرب بين حزب الله والجيش “الاسرائيلي”. وكشف هذا السفير ان هناك توجه اميركي-“اسرائيلي” بضرورة وضع حد لخطر حزب الله على الدولة العبرية ولذلك قد تستمر الحرب جنوبا وستحاول واشنطن و”تل ابيب” اعادة فرض قواعد اشتباك جديدة على الحدود الشمالية. ولكن هل ستتمكن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من تحقيق اهدافهم بوجه حزب الله؟ الوقائع على الارض تظهر ان الاخير يكبد العدو الاسرائيلي الالاف الخسائر فضلا عن اي تغيير في النهج العسكري “الاسرائيلي” سيقابله ايضا تغيير في العمليات العسكرية لدى حزب الله.

تتعامل شركة تحويل الأموال المصرح لها بقبض رسوم الميكانيك، “على ذوقها”، إذ ان كل منها تعمد الى اصدار وصولات القبض وفقاً النماذج خاصة، تختلف بين شركة وأخرى، بدون ذكر مفصل لتوزيع المبلغ المدفوع بين رسوم ومتممات، اذ عمدت احداها على سبيل المثال الى دمج رسم “الستيكرز الالكترونية” برسم الميكانيك.

نُقل عن أحد نواب تكتل الاعتدال الوطني “العكاريين” ، تأكيده امام مقربين منه إلى أن الأزمة الرئاسية تتجه نحو مزيد من التعقيد وإن لا تطورات إيجابية، رغم التسريبات عن حلحلة وضرب لمواعيد انتخاب.

الأنباء

المراقب لليوميات اللبنانية يلاحظ انفصاماً كبيراً بين خطورة الواقع والحياة المستمرة وكأن شيئاً لم يكن.

تضخيم غير حقيقي لعرض قُدِّم للبنان في حين أن الأمر خلافاً لذلك.