هذا ما جاء في أسرار الصحف اليوم

النهار

حصل التباس في نعي المسعفين الذين قضوا في الجنوب إذ اعترض كثيرون على صيغة بيان النعي التي استعملت مفردات “حزب الله” ليتبين لاحقاً أن لدى الحزب “الدفاع المدني- الهيئة” ولا علاقة له بالمديرية العامة للدفاع المدني.

يؤكد أحد السياسيين في مجالسه أن تعامل الدول العربية والغربية، والخليجية تحديداً مع لبنان، بات مغايراً بشكل جذري لما كان عليه في المراحل السابقة.

تشير الاحصاءات الى أن أعداداً كبيرة قدمت إلى لبنان في الأيام الماضية وارتفع معدل الحجوزات، لكن معظمهم من اللبنانيين المنتشرين في عدد من الدول العربية لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم وذويهم.

نداء الوطن

يتردّد أنّ نجل نائب عكّاري متورّط بألعاب الميسر وقد تكبد خسائر مالية ضخمة، ويمتنع عن تسديد خسائره وخسائر أشخاص راح يلعب عبر حساباتهم أونلاين.

نقل عن مرجع روحي قوله إنّ أولويته ليست وحدة الصف المسيحي كما يعتقد البعض، إنما الوصول إلى رؤية مسيحية مشتركة لكي تتحوّل إلى رؤية وطنية تحصّن الدور المسيحي في المرحلة المقبلة.

علم أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل جمع كلاً من اللواء أنطوان صليبا والسيدة ميريام سكاف، وذلك قبل يومين من فرار داني الرشيد.

اللواء

انقطعت أخبار سفيرة دولة كبرى، بعد دخول مهمة «لجنة السفراء» في إجازة الأعياد..

لأول مرة تتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين لمناسبة عيد الفصح، مع العلم أنه خلافاً لما أُعلن، ستحوَّل الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس الراتب قبل زيادة المرسوم 13020!

يكاد التباعد بين مختلف الشخصيات السياسية والروحية، يبلغ أشُدَّه، بعد مبادرات لم تسفر عن انفراجات، ولو بالحد الأدنى.

الجمهورية

تعمل عاصمة كبرى بزخم على أكثر من جهة من أجل ضمان عدم توسع الحرب على الجبهة اللبنانية

أكد مرجع سياسي ان ظروف إنتاج استحقاق كبير لم تنضج بعد، وبالتالي يبقى كل فريق على سقفه العالي

رأى دبلوماسي غربي، في زيارة مسؤول أوروبي كبير إلى لبنان، أنها رسالة ذات دلالات إيجابية في هذا الظرف بالذات.