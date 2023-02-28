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الدولار يقترب من الـ 90 الفاً.. العالم كيف عايشة؟

منذ 44 دقيقة
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يواصل الدولار جنونه مقابل الليرة اللبنانية ، حيث لامس عتبة ال٨٥ ألف ليرة , ليرافقه لهيب في أسعار السلع الأساسية اليومية في حياة اي مواطن .. أما عن المشكلة الحقيقية ” فكيف قادر اللبناني يلحق ؟ هل جيبته قادرة تتحمل كل هالمصروف ” ؟

“برياحة ٤٠ او ٥٠ مليون” .. هو الرقم الذي تحتاجه العائلة الواحدة شهرياً لتأمين حاجاتها.. هذا طبعاً إذا لم نحتسب “الشبرقة” و المصاريف المتفرقّة .. يعني بين أكل و شرب و مسكن و محروقات “للروحة و الرجعة عالشغل”.

اما عن الدولار فسيواصل ارتفاعه الجنوني .. خاصة مع تخبط المنظومة السياسية .. ” فكل يغني على ليلاه ” .. و هنا تكمن ضرورة تضمين راتب الأفراد مبلغاً من “الفريش دولار”.. خاصة انّ السلع كلها صارت بالدولار !

فاذا بقيت الطبقة “المعترة و الفقيرة هالإيام بلا حلول” حتما سيطبق قول ” ماتوا من الجوع ” عليها !

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