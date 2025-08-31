آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح أسرى غزة

مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز

تظاهر آلاف الإسرائيليين، في عدة مناطق بأنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وذكرت الصحيفة أن المظاهرة المركزية أقيمت في “ساحة المختطفين” وسط تل أبيب بمشاركة آلاف الإسرائيليين، بينهم عائلات الأسرى، فيما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، بينها مدينة حيفا (شمال).

وردد المتظاهرون هتافات تتهم نتنياهو وحكومته بعرقلة إبرام صفقة، بهدف قتل الأسرى المحتجزين، وفق الصحيفة ذاتها.

وتزامنًا مع انطلاق المظاهرات في أنحاء البلاد، نظمت عائلات الأسرى في غزة، مؤتمرا صحفيا عقدته قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن يهودا كوهين، والد الأسير المحتجز في غزة نمرود كوهين: “حماس تريد صفقة، فقد وافقت قبل أكثر من أسبوع على شروط المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف، لكن نتنياهو وحده يرفض إرسال طاقم التفاوض والتوقيع”.

وتابع: “لماذا لم تناقش إسرائيل الاقتراح منذ رد حماس؟ هناك شخص واحد يقف ضد رغبة ومصلحة الشعب، اسمه بنيامين نتنياهو، ويخشى أمرين: المتطرفين في حكومته والضغط الشعبي”.

من جانبه، قال إسحاق هورن، والد الأسير إيتان، في ذات المؤتمر: “بينما ابني يكافح من أجل حياته في الأسر ودولة كاملة تقاتل لإخراجه، تنوي الحكومة احتلال القطاع والمقامرة بحياته وحياة الأسرى الأحياء، وإخفاء جثامين الشهداء إلى الأبد، والمقامرة أيضا بجنودنا”.

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن عيناف كينغاوكر، والدة الأسير متان، قولها خلال المؤتمر: “كان يمكن أن يعود متان إلى بيته الأسبوع الماضي، لكن الحكومة ونتنياهو وضعوا مقترحا جزئيا للصفقة ثم أحبطوه في اللحظة الأخيرة قبل شهر، في كل مرة نواجه خدعة جديدة من نتنياهو”.

وأضافت كينغاوكر، موجّهة خطابها لنتنياهو: “إذا عاد متان، في كيس (جثة)، فلن ندفع الثمن وحدنا، بل سأحرص شخصيًا أن تُتهم بالقتل العمد”.