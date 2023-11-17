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أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل.. وما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء "مثير للسخرية"

منذ 10 دقائق
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

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أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، عن قتل 9 جنود إسرائيليين وإعطاب 62 آلية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط.

وأشار أبو عبيدة إلى تمكن مقاتلي القسام أمس الخميس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، والإجهاز على كافة الجنود الموجودين داخلها.

وأضاف أبو عبيدة “مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع ويجبرونهم على التراجع في عديد من المحاور، وقد أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

ودعا أبو عبيدة السواعد في الضفة الغربية ومقاتلي الأمة الذين هبوا للقتال في معركة طوفان الأقصى إلى التصعيد.

وفي سياق متصل، اعتبر أبو عبيدة أن ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية، ورأى أن دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية.

وأضاف “نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا”.

وخاطب أبو عبيدة أهالي المحتجزين في غزة قائلاً ” نحاول الحفاظ على حياة أسراكم ولم ننجح أحيانا بفعل قصف جيشكم ويبدو أن قيادتكم قررت جعل مصيرهم الفقد والضياع”.

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