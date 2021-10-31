الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمطار رعدية غزيرة تضرب مصر

31 - أكتوبر - 2021
أمطار غزيرة تضرب مصر

أمطار غزيرة تضرب مصر

A A A
طباعة المقال

شهدت بعض المحافظات المصرية فجر اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها، وشهد البعض الآخر نزول أمطار غزيرة .

وتركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها، وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية.

وتشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الآن موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز. وفي المدن الغربية “النوبارية – وادي النطرون” تتعرض المنطقة لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق، مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

كما يشهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الآن أمطارا رعدية غزيرة وذلك بالقرب من وادي النطرون، على الطريق السريع.

ورفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور حالة الاستعدادات القصوى، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الصناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض، متمركزة قبالة السواحل الليبية، وتؤثر على مصر.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟