البحرين تدعو حماس وإسرائيل لمبادلة الرهائن والمحتجزين

دعا ولي عهد البحرين اليوم الجمعة إلى مبادلة الرهائن والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة.

كما أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الأمن لن يتحقق دون حل يقوم على أساس دولتين، وقال إن الولايات المتحدة “يجب أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة”.

وأضاف أن هذا هو وقت الأحاديث الصريحة، وحث حماس على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، وحث إسرائيل في المقابل على إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين الذين وصفهم بغير المقاتلين من سجونها.

وتقود قطر جهود وساطة بين حماس والمسؤولين الإسرائيليين للإفراج عن أكثر من 240 رهينة.

وأقامت البحرين التي يحكمها السنة علاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيا بالمخاوف المشتركة بشأن إيران ذات الأغلبية الشيعية. وتعد البحرين شريكا أمنيا مهما للولايات المتحدة، إذ تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.