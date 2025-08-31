الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة ويعتقل 9 فلسطينيين

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 9 فلسطينيين بعد دهم منازلهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة اقتحامات بالضفة، تركزت في قلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط).

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات إسرائيلية 6 فلسطينيين، بعد اقتحام بلدات تقوع وبيت فجار والعبيدية، جنوب وجنوب شرق المدينة.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين الفلسطينيين سيف عبد الرحيم اسبيتان، ومحمد شادي النتشة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت قنابل الصوت على المدخل الرئيسي قرب جدار الضم والتوسع العنصري، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات

في السياق، اعتقل الجيش الإسرائيلي المواطن الفلسطيني إبراهيم حسن الطوفي (40 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه، في مخيم الأمعري للاجئين، جنوبي مدينة رام الله.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 حالة بينهم 124 طفلا.