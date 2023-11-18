الصفدي: الأردن سيفعل كل ما يلزم لمنع تهجير الفلسطينيين

حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني السبت من أن الأردن “سيفعل كل ما يلزم” لمنع تهجير الفلسطينيين في ظل الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف أثناء حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين “لن نسمح أبدا بحدوث ذلك، وبالإضافة إلى أنه جريمة حرب فإنه سيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي”.

وفي آخر التطورات ذكرت مصادر طبية فلسطينية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.